Soria celebra la XIV edición de su Feria Ganadera

Sábado, 13 Septiembre 2025 09:25

La Feria Ganadera de Soria llega este año por anticipado a la plaza de toros de la ciudad durante este fin de semana, para celebrar su XIV edición.

La Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Vacuno de Carne de Soria, con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Soria, Caja Rural y Asaja Soria, organiza esta feria en la que se darán cita, en la plaza de toros, una treintena de ganaderos de ovino, bovino y equino.

En total, los visitantes podrán conocer 120 animales de razas referenciadas y con sus libros de genética pura, llegados especialmente de diferentes puntos de la provincia así como del País Vasco, Madrid y otras provincias de Castilla y León.

La feria llega este fin de semana por adelantado a su calendario previsto –última semana de septiembre- debido a que la plaza de toros tendrá por estas fechas actividades taurinas, en el programa festivo de San Saturio.

El adelanto ha supuesto que coincida con la Feria Ganadera de Covaleda.

El programa se inicia este sábado con la recepción de ganado a partir de las nueve de la mañana.

La inauguración está prevista a las 13:00 horas.

La exposición al público se abrirá desde las 13:30 horas de hoy sábado y hasta las 15:00 horas de mañana domingo.

La organización realizará actividades infantiles y juegos en la tarde de este sábado, además de paseos a caballo, de forma gratuita, para los niños.

A las 19:00 horas está previsto el concurso ‘Adivina el peso’, de uno de los animales con premio para el ganador de un jamón.

El domingo la feria abrirá sus puertas a las 10.00 horas, con hinchables para los niños en la plaza de las Balsas y alrededores de la plaza de toros desde las 11.00 hasta las 13.30 horas.

A las 12.00 horas está prevista una demostración de herraje de caballos, y a las 14.00 horas, se celebrará el sorteo de una novilla valorada en 1.200 euros.