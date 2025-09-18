Tres exposiciones en Soria para comenzar el otoño

Jueves, 18 Septiembre 2025 07:44

La mayor epopeya de la historia de la navegación mundial a lo largo de todos los siglos se puede conocer en una exposición instalada en el centro cultural Palacio de la Audiencia, de Soria. Otras dos exposiciones se muestran en el espacio Alameda.

La expedición fue encabezada por Magallanes y Elcano y la exposición, que se puede contemplar hasta de septiembre, está compuesta por una muestra gráfica que representa las principales etapas de esa epopeya, utilizando 32 imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval, y que pretende ofrecer al espectador una visión cronológica completa del viaje con textos e imágenes alusivas a cada una de sus etapas más significativas y a sus protagonistas.

Esta grandiosa gesta española comenzó con una expedición que en 1519 se hizo a la mar, capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes, con el fin de encontrar el desconocido paso entre el Atlántico y el Pacífico y alcanzar las islas de la Especiería, hacia el oeste, y que, tras su muerte, culminó en 1522 el marino español Juan Sebastián Elcano, completándose la primera vuelta al mundo.

De los 250 hombres que partieron de Sevilla, el 10 de agosto de 1519, solo llegaron 18 a la ciudad andaluza el 6 de septiembre de 1522; y de los cinco barcos, únicamente regresó la nao Victoria.

Los horarios de visita establecidos para conocer en profundidad esta gesta histórica son los siguientes:

De martes a sábado:de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

Domingo:de 12:00 a 14:00 horas.

En el espacio Alameda se pueden contemplar otras dos exposiciones en Soria.

Por un lado, la muestra expositiva que reúne obras realizadas por interinos del centro penitenciario de Soria.

Se podrá conocer hasta el 15 de octubre.

Y por otro, una exposición que repasa la producción pictórica del recordado pintor Angel Molinero, quien supo capturar a través de la pintura la naturaleza de su Olmillos natal, los campos de Atauta o los montes de Piquera, entre otros, creando un mirador imaginario sobre el que poder apreciar los paisajes de su tierra.

El próximo domingo, 21 de septiembre, regresan los “Domingos al Sol” que convierten el Paseo del Espolón en una exposición de pintores y fotógrafos, que colocan y exponen libremente sus obras cada domingo del mes de septiembre en el muro exterior de la Dehesa colindante con el Espolón.