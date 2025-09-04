Ágreda ofrece escape room, música y ruta senderista a Peña Negrilla
El Ayuntamiento de Ágreda plantea tres propuestas culturales para disfrutar del fin de semana en la Villa de las Tres Culturas.
El sábado 6 de septiembre se organizará el Escape Room en las Mazmorras del Palacio de los Castejón, con diferentes horarios. Toda la Información y las inscripciones se facilitan en la Oficina de Turismo.
También el sábado 6 de septiembre, a las ocho de la tarde, se celebrasrá un concierto en el Salón del Centro Cívico a cargo del grupo Araciel.
Y el domingo 7 de septiembre, se organizará el ascenso guiado a Peña Negrilla desde el refugio del Moncayo. (Más información e inscripciones en la Oficina de Turismo de Ágreda).