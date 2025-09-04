Concentraciones ante puertas de fábrica de Ólvega, tras despido de cinco trabajadores

Jueves, 04 Septiembre 2025 14:24

CGT ha convocado concentraciones ante la fábrica de ZF Aftermarket,

La sección sindical de CGT ha expresado en un comunicado su más firme rechazo ante la decisión unilateral tomada por la empresa el pasado jueves 28 de agosto, en la que se ejecutaron despidos en varias plantas: 6 personas en la planta de Ólvega, 13 en Corella y 6 en Alfaro.

La empresa ha justificado esta medida alegando causas productivas y organizativas, sin haber ofrecido información previa suficiente ni haber intentado negociar con la representación legal de los trabajadores, según ha señalado el citado sindicato.

“Desde CGT denunciamos que esta decisión fue comunicada el mismo día de su ejecución, sin previo aviso ni diálogo, y con una alarmante falta de transparencia. Desde junio que se mantuvo la última reunión entre comité y empresa, no se ha informado de la evolución de la situación ni de posibles medidas alternativas. Los despidos se conocieron al mismo tiempo que se aplicaban, generando un clima de incertidumbre y temor entre la plantilla”, ha asegurado.

El viernes posterior la empresa publicó un comunicado en el tablón informativo en el que exponía esta medida de reorganización interna por causas objetivas de carácter productivo y organizativo, además de las que ya se habían tomado anteriormente como la reducción que se realizó del 13,8 por ciento del personal directo entre junio de 2024 y junio de 2025 y las paradas de producción que se realizaron por baja demanda.

La sección sindical de CGT ha considerado que podrían haberse negociado medidas de flexibilidad menos drásticas antes de recurrir a los despidos; la plantilla lleva asumiendo las consecuencias de esta situación desde que comenzó, recuperando días de cierre y trabajando a ritmos elevados, por lo que no ven justo que la empresa actúe ahora con esta contundencia.

También ha señalado que la forma en que se han ejecutado los despidos resulta inaceptable y carente de humanidad: sin preaviso y obligando a las personas afectadas a abandonar la fábrica de inmediato.

Por todo ello, la sección sindical de CGT ha anunciado la convocatoria de concentraciones en la puerta de la fábrica para manifestar su firme rechazo a los despidos anunciados y a la actitud de la empresa frente a esta situación.

Estas concentraciones se realizarán los días 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 13:30 a 14:30 horas y tendrán como objetivo visibilizar el malestar de las personas trabajadoras y exigir a la dirección de la empresa una rectificación inmediata.