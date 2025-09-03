Borobia abre sus fiestas patronales con el show de Leticia Sabater

Miércoles, 03 Septiembre 2025 18:51

Desde el 5 al 10 de septiembre Borobia celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Todos Los Santos, con un programa cargado de actos festivos y culturales, manteniendo las tradiciones de siempre.

Después de haber finalizado todo el programa del Verano Cultural y Deportivo de Borobia, lleno de actividades organizadas desde la Asociación Cultural la Raya y desde el Ayuntamiento, que motivan que Borobia llene su verano de visitantes, de nuevo vuelta a empezar cargados de renovada energía para afrontar las fiestas patronales, a las que se espera acudan también numerosos vecinos de la comarca y localidades cercanas.

Para abrir boca, ya este viernes día 5 de septiembre, la llamada “Antevíspera” comenzará con una fuerte entrada: a las 12 de la noche una macrofiesta amenizada por el show de Leticia Sabater, seguida de un Superbingo y DJ discomóvil Atlantida hasta altas horas. Todo ello en el pabellón de fiestas La Nave.

El sábado 6 de septiembre, “la Víspera”, a las 13:00h el gigante Tristán de Luna y sus cabezudos harán las delicias de los más pequeños por las calles de la localidad, con la colaboración de la peña Y qué pasa.

Por la tarde, el repique de campanas, por las peñas infantiles anunciará el pregón, que se pronunciará a cargo de la peña El Disparate.

Seguidamente, el gran recorrido de peñas con la charanga Ablitas, dirigido por las peñas Colocón y Radicales, que se repite durante todos los días de la fiesta.

Téngase en cuenta que hay hasta 31 peñas, por lo que el recorrido será largo y muy festivo. Difícil lo tendrá el Jurado del Concurso de vinos, pues tendrá que probar el terrizo de todas ellas para

otorgar el premio de 100 euros al mejor de los caldos preparados.

Y a la 1:00 de la madrugada, una gran verbena con la orquesta La Principal alargará la fiesta del sábado hasta la madrugada.

En el descanso, bingo de mil euros por las peñas Escándalo y Desfase, con sorteo de 2 jamones a las peñas colaboradoras.

El domingo 7 septiembre, fiesta grande, empezara a las 8:00h con una chocolatada popular por la peña Edición Limitada. Seguida de la Diana floreada por las calles de la villa, con la charanga Ablitas y las peñas el Jaleo y Edición Limitada. Un Parque infantil con trenecito, en mañana y tarde, amenizará la fiesta a los más pequeños.

A las 13:00h solemne misa en la Ermita de la Virgen de los Santos cantada con grupo de jotas navarras Alegría Ribera, que también actuará por la tarde a las 17:00h. Seguirá nuevo recorrido de peñas, y 2 verbenas, a las 21:00 y La 01:30, a cargo de la Orquesta Vendetta, amenizará la fiesta hasta la madrugada; en los intermedios, bingo a cargo de las peñas Escándalo y Desfase.

El lunes 8 septiembre comenzara a las 8:00h con un almuerzo popular: huevos y chorizo en la peña Los Únicos, seguido de la diana floreada con la charanga las peñas encargadas. A la misa de difuntos a las 11:00h seguirá la famosa carrera pedestre “la Joya” seguida de los juegos populares, por la peña El Varuyo. En todas las fiestas de Borobia nunca pueden faltar los Mariachis, será por la tarde a las 5 por el grupo México Lindo. A

continuación, nuevo recorrido de peñas y las 2 sesiones de verbenas a cargo de la Orquesta CARAMELO, hasta la madrugada, antes, habrá tradicional concurso de pasodobles, a cargo de la peña El Desastre, con bingo por las peñas Escándalo y Desfase.

El martes 5 septiembre comienza a las 8:00h con almuerzo popular de migas y panceta por la peña Spais, seguido de la Diana floreada por las calles del pueblo. Seguirá a las 11:30 horas el concurso de carrera de sacos, de cántaros, de carretillas y de bicis en las Eras por la peña El Magisterio y A Qué Fin. seguidamente, Tirasoga en el trinquete y entrega de premios. Por la tarde a las 16:30h Painball Laser Cobaten en Las Eras y Concurso de bolos y tanguilla en el trinquete por la peña los Jóvenes Carrozas. Concurso de disfraces infantil a las 17:30 y nuevo recorrido de peñas con disfraces, tema Ibiza, a las 18.00, y las 2 verbenas a cargo de la Orquesta AZAVACHE, hasta la madrugada; en medio, tradicional concurso de baile variado, a cargo de la peña El Jaleo, con bingo por las peñas Escándalo y Desfase.

La última jornada del miércoles 6 de septiembre tendrá lugar el final del concurso de guiñote y la tradicional comida de la Hermandad, repartida por las peñas Alboroto y Somontano, seguido de bingo por las peñas Escándalo y Desfase.

A las 19:00 h de la actuación del humorista Daniel Fernández, en el Salón cultural y sesión de baile con el Trío La Orquestina. Un lote de fuegos artificiales y la traca final de fiesrtas, a las 23:30 horas en el Trinquete, invitará a preparar ya las fiestas del año siguiente.

Las fiestas de la Villa de Borobia siempre fueron un lugar y punto de encuentro de jóvenes y mayores de las comarcas próximas sorianas y también de la Raya aragonesa, por lo que se espera recibir como siempre y con ánimo abierto un gran número de visitantes.



