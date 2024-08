Soria ¡Ya! insiste en riesgo de supresión de línea Soria-Calahorra

Jueves, 08 Agosto 2024 08:39

Soria ¡Ya! ha vuelto a censurar la falta de compromiso del PSOE para garantizar el mantenimiento de la línea de transporte de viajeros por carreteras entre Soria y Calahorra, que da servicio a la comarca de Tierras Altas.

“Mientras desde el PSOE dicen que el autobús Soria-Calahorra no se va a suprimir, tampoco confirman que se vaya mantener, no aclaran a los vecinos de Tierras Altas el futuro de esta línea que vertebra una de las comarcas más despobladas de España y cuya continuidad preocupa. Así no lo están transmitiendo”, ha señalado Soria ¡Ya! en las redes sociales.

En este sentido, ha apuntado que la realidad es que en el borrador del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera esta línea ha desaparecido.

“Y por mucho que digan que el MinisterIo de Transportes está negociando con la Junta, ninguna de las dos instituciones, dirigidas por Óscar Puente y Alfonso Fernández Mañueco, nos generan confianza por su nulo compromiso por la provincia y sus habitantes”, ha censurado.

Si la solución pasa por que la Junta asuma esta línea, el PSOE de Soria deja en manos de una administración cuya gestión en este ámbito no dejan de criticar, ha advertido.

Si la Junta se convierte en titular de la línea, es decir, autonómica, ¿cómo van a viajar los vecinos de estos pueblos a Arnedo y Calahorra, localidades riojanas con las que mantienen lazos y donde acuden a determinados servicios?”, ha preguntado.

Soria ¡Ya! ha recordado que en 2020 los sorianos sufrieron un recorte de línea por parte del Gobierno, la Valladolid-Soria-Calatayud-Zaragoza, que sin recorrer un solo kilómetro se suprimió con el beneplácito de los representantes socialistas en las Cortes Generales y a pesar de ser un servicio muy demandado.

“El PSOE de Soria habla de bulos pero la realidad siempre se impone en Soria: no aclaran la reapertura de la Soria-Castejón, no impulsan la tercera frecuencia del tren Soria-Madrid, no se avanza en la electrificación de la Soria-Torralba. Proyecto ante los que Luis Rey y Javier Antón mantienen silencio y no los reividican”, ha criticado.S

Soria ¡Ya! sigue con su campaña en Tierras Altas para denunciar el riesgo que existe de la supresión de la línea Soria-Calahorra, una línea que lleva dando servicio a localidades como San Pedro Manrique, Oncala, Villar del Río o Yanguas desde hace 100 años y que no está incluida en la propuesta del MITMA del nuevo mapa concesional de transporte.