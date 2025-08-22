Tierras Altas presenta su guía de viajes para conocer la comarca

Viernes, 22 Agosto 2025 07:45

La Mancomunidad de Tierras Altas presentará el próximo jueves 28 de agosto una guía de viajes para conocer toda la comarca.

La presentación será el jueves 28 de agosto a las 12:00 horas, en la nave de usos múltiples de Oncala y por la tarde, a las 19:30 horas, en el Espacio Alameda de la capital soriana

El 23 de diciembre de 2021 se publicó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se adjudicó a la Mancomunidad de Tierras Altas un Plan de Sostenibilidad por un total de 2.956.866 euros.

Entre las actuaciones aprobadas en este proyecto se planteaba la investigación del territorio integrando todos sus elementos patrimoniales tanto naturales como culturales



Aunque existen varias publicaciones sobre localidades de Tierras Altas de Soria comarca y aspectos concretos de la misma, no se había realizado una guía de viaje de toda la comarca.

Por ello, este trabajo se configura como un elemento cohesionador del territorio, aglutinando en un mismo documento todos sus recursos, creando una imagen unitaria, rica y variada.

Además, en vez de tener relatos parciales de la historia de esta parte de la provincia de Soria, se ha generado un relato comarcal, poniendo en valor los elementos comunes a todos los pueblos que la componen.

La guía de lleva el nombre “El latido de la Sierra. Un viaje por las Tierras Altas de Soria” y en el titulo va incorporada la declaración de intenciones de este trabajo.

“Hemos pretendido realizar un viaje literario por la Sierra, como se la conocía tradicionalmente, un pedacito de Castilla y León que mira hacia el Ebro y hacia la Rioja, y por el latido de sus gentes”, ha resaltado la Mancomunidad.

El objetivo ha sido desarrollar una guía amena, que cuide con detalle el aspecto estético y divulgativo, tanto desde el punto de vista del texto como el de las fotografías, mostrando que Tierras Altas es un destino con múltiples atractivos muy arraigados a la identidad del territorio.

Este trabajo ha sido fruto de una exhaustiva investigación de este territorio llevada a cabo por la empresa navarra Labrit Multimedia, quien ya realizó el año pasado un interesante trabajo audiovisual sobre las Tierras Altas que puede verse en la web raicesdetierrasaltas.com, una herramienta de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que recoge información sobre costumbres, fiestas, tradiciones, saberes, en definitiva, memoria oral en boca de 45 hombres y mujeres con un profundo conocimiento de su tierra.