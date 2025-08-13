“Orgullosa rama”, versos de un poeta argentino para Sarnago

En el marco del inicio de la semana cultural (18 al 24 de agosto de 2025) que organiza anualmente la Asociación de Amigos de Sarnago, el próximo lunes 18 se procederá -entre otras actividades- a la entrega de premios del II concurso literario Abel Hernández y a la presentación del libro que alberga a los 130 textos presentados, publicados íntegramente sin selección, en tanto reflejan la diversidad creativa y emocional de quienes participaron con la intención de contribuir, desde las letras, a dar aliento y vida a la comuna de Sarnago.

Entre los trabajos presentados y publicados en el libro, se halla el poema breve de Jorge Padula Perkins titulado “Orgullosa rama”, en tanto inspirado, tal como requería la convocatoria, en una fotografía que muestra a un grupo de persona debajo de una rama de arce, importante símbolo de las tradiciones sarnaguenses.

“Tierra de todos, Tierra de nadie”, es el eslogan de la Asociación de Amigos de Sarnago, porque es ella la que se ocupa del mantenimiento y la promoción (nacional e internacional) del pueblo, desde la fundación de la institución, en 1980.

Bajo el amparo del estímulo de la asociación, se han construido nuevas casas y se han restaurado otras. Nunca se abandonó Sarnago del todo.

La Asociación de Amigos de Sarnago, organiza, como se ha dicho, la semana cultural y otras actividades.

En la plaza tienen lugar la presentación de la revista anual que edita la entidad, los libros que publica o promueve, espectáculos de música y danza y la singular y tradicional fiesta de las Móndidas (protagonistas de la poesía de Padula Perkins en el contexto del rito del Ramo, del que se hablará más adelante).

Sobre tales personajes y actividades del folklore regional, nadie puede afirmar con rotundidad su origen, más tampoco dudar de su raigambre popular, histórica y cultural.

En Sarnago, durante la jornada celebratoria, las Móndidas van acompañadas, a modo de protección por el Mozo del Ramo. El Ramo debe de ser una rama o copa de arce con tres ramas, enjaezada con flores y pañuelos de colores y lleva cuatro roscos de pan azafranado, como azafranado es también la parte inferior donde el mozo sujeta el ramo.

A la mañana, el Mozo del Ramo acompañado por los gaiteros, pasa a recoger a las Móndidas por sus casas. Estas esperan a la puerta y obsequian a los acompañantes con rosquillos y moscatel.

Todos juntos se dirigen a la plaza donde las Mozas Móndidas se colocarán los cestaños en la cabeza y el Mozo del Ramo cogerá la copa de arce. Comenzará una pequeña procesión cívica hasta la iglesia donde espera el cura con el santo (San Bartolomé).Las Mozas Móndidas y el Mozo del Ramo se arrodillarán ante el santo y dará comienzo a la procesión religioso a través de diversas calles del pueblo, hasta su culminación en una misa.

A la tarde se volverán a congregar en la iglesia y se producirá el cierre religioso, tras lo cual se regresará a la plaza, se quitarán los pañuelos al Ramo y se preparará para que pueda entrar por la pequeña ventana de lo otrora fuese el ayuntamiento.

Es el Mozo del Ramo el que acerca dicha copa hasta la ventana y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación (antiguamente los mayordomos de la cofradía de la Vera Cruz que eran los encargados de la organizar la fiesta) tiran el mismo hacia el interior y el Mozo del Ramo intenta que no entre. Después de un rato el Ramo entra por la ventana con los cuatro roscos de pan azafranados (posteriormente se repartirán entre las Móndidas y el Mozo), estos se retiran arriba y el Ramo es devuelto a la plaza donde se produce una especie de tira y afloja entre los mozos del barrio de arriba y los del barrio de abajo con el fin de llevarlo hacia su “jurisdicción”.

Las Mozas Móndidas se desprenden de los cestos y, desde la misma ventana por donde minutos antes ha entrado el Ramo, recitan cuartetas.

“Orgullosa rama”

Será una rama de arce,

de arce orgullosa rama,

la que paseará arrogante

por viejas calles aldeanas.

Presente aliado al pasado;

las Móndidas tradiciones

que enjaezadas en Sarnago

encarnan sus ilusiones.

Será una rama de arce,

de arce orgullosa rama,

la que ahora, como antes,

llegará hasta la ventana.

