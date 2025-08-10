Matasejún celebra sus jornadas culturales y sus fiestas patronales

Domingo, 10 Agosto 2025 08:02

Matasejún, en Tierras Altas, celebra la séptima edición de sus jornadas culturales, que coincidirán con sus fiestas patronales.

Las jornadas comenzarán el lunes 11 de agosto.

Ese día se organizará la salida del grupo excursionista montañista, dinamizado por Carmelo Ojuel, con cita a las 7.30 de la mañana en La Escuela de Matasejún.

La ruta será un sendero por los antiguos caminos que unian Sarnago, Fuentebella (despoblado), Acrijo (despoblado), y San Pedro Manrique.

Con una distancia de 16 kilómetros, ascendiendo 689 metros en 6 kilómetros, y descendiendo 900 metros a lo largo de 10 kilómetros.

Sarnago será el punto de comienzo de la ruta (habrá coches que lleven a Sarnago), y San Pedro Manrique el punto de llegada (con coches que llevarán a Matasejún).

Ese mismo lunes 11, a las 18.30 en La Iglesia, se realizará la Asamblea anual de personas socias (o interesadas en hacerse) de la Asociación de Matasejún.

El martes 12 de agosto se convoca A reo vecino/vecina, a las 8 de la mañana en la escuela, para realizar labores de trabajo voluntario para acondicionar varias zonas del pueblo.

A las 19:30 horas, en La Escuela, Taller intergeneracional de "Knit and Crochet" (punto y Ganchillo).

El miécoles 13 de agosto, habrá dos actos.

El primero a las 10 de la mañana, el Taller de pan artesanal, en el horno público del Barrio de la iglesia, a cargo de Jesús García y Luis de Bernardi.

El segundo acto del día, a las 20 horas en la Iglesia, será la Charla Tertulia del profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés Cabello, titulada "Lugares que importan: Matasejún, Tierras Altas y Soria como escenarios de los desequilibrios territoriales".

Sergio Andrés es autor del conocido libro La España en la que nunca pasa nada (AKAL, 2021).

La tertulia será dinamizada por Luis García. Más info de la temática y ponente pinchando aquí.

El jueves 14 se irá dando paso a los actos más festivos, con la afamada Comida Popular de disfraces, y los posteriores campeonatos de pala y guiñote.

Además ese día la asociación organiza la Disco-Movil TRAPISONDA. desde las 21 horas.

El viernes 15 será el día de La Virgen, con misa por la mañana (hora a concretar), procesión hasta la Ermita de San Roque, y posterior Vermú. Esa misma tarde de 17 a 20 horas habrá hinchables en el Frontón. A las 19 horas será el famosoo Concurso de rosquillos.

A las 20 horas será el tradicional Correr El Rosco.

Y a las 21:30 horas la multitudinaria cena popular de los Huevos Fritos con Chorizo.

El calendario de este año permite alargar el programa.

El domingo 17, a las 19 horas habrá chocolatada, a las 20 horas Homenaje a las personas mayores del pueblo, y a las 21 horas el final de los actos, con un especial Cierre con Velas.