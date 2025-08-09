Valdelavilla presenta un libro con su historia en celebración de festividad de la Virgen de la Antigua

La obra, patrocinada por Caja Rural de Soria, recorre la historia del pueblo desde sus orígenes hasta la actualidad, incluyendo su renacer como escenario de la serie televisiva El Pueblo.

El día comenzó con una misa en la ermita de Valdelavilla, presidida por la Virgen de la Antigua, seguida de una procesión con una Móndida que recorrió las calles de la localidad.

Este año, la celebración tuvo un significado especial al unirse a la presentación del libro, que reunió a antiguos moradores, autoridades, trabajadores de Caja Rural de Soria y visitantes.

Proceso Lasanta, presidente de la Asociación de Antiguos Moradores, ha manifestado que “esta jornada es una jornada de emoción, en este caso doble: una, por la celebración de la festividad de Valdelavilla, y otra, por la presentación del libro Piedra, luz y encinas, que recoge la historia, el pasado, el presente y el futuro del pueblo. También por ver a muchas personas en este encuentro de verano”.

Por su parte, Isabel Goig ha destacado que “este pueblo ya tiene su libro, pero antes del libro tenía historias, y tantas historias como habitantes tuvo. Cuando me propusieron hacer el libro y vine, me enamoré. Aunque todos los pueblos de Tierras Altas parecen iguales, cada uno tiene su historia y su idiosincrasia”.

Durante el acto, el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, ha agradecido la presencia de todos e hizo una retrospectiva de la evolución de Valdelavilla, subrayando la importancia de la constancia y el trabajo colectivo de tantas personas que han contribuido a que este proyecto siga teniendo vida.

También intervino el director de Empresas Participadas de Caja Rural de Soria, Javier Gracia, quien resaltó cómo Valdelavilla ha sabido adaptarse y reinventarse en cada momento, siendo un pueblo donde la innovación ha sido una de sus señas de identidad.

Asimismo, el diseñador del libro, Eduardo Ayllón, ha explicado que el ejemplar ha sido pensado con un diseño muy cuidado, moderno y atractivo con el objetivo invitar a la lectura y aportar una imagen actual a una obra que, aunque habla del pasado, tiene vocación de que siga teniendo futuro.

La jornada ha concluido con una comida de hermandad, en un ambiente de convivencia y celebración, donde antiguos moradores, autoridades y visitantes coincidieron en que Valdelavilla cuenta con un libro que recoge y preserva su historia para las próximas generaciones.