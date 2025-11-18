La magia de las películas Wicked se citan en Cines Lara
Cines Lara tiene una sorpresa para este jueves 20 de noviembre. Regresa la magia a la pantalla con una sesión doble única de las películas Wicked.
El traslado del Arca, reconocido como Fiesta de Interés Turístico regional
En la víspera del gran estreno de Wicked: Parte 2, desde los Lara os presesntamos una sesión doble única muy especial de las películas Wicked.
Los fans se reencontraran con Elphaba, Glinda y todos los secretos de Oz.
Ven a revivir cómo comenzó todo: canciones inolvidables, hechizos que desobedecen las reglas y una amistad que desafía la gravedad.
Será una experiencia para cantar, emocionarse y dejarse llevar por la magia de un universo que ya es parte de nosotros.
Este 20 de noviembre, no vengas solo. Trae tu espíritu mágico, tu amor por Oz y tus ganas de volar..
Disfruta de la oportunidad única de ver en la gran pantalla la épica historia de Elphaba y Glinda con Wicked: Parte I y el preestreno exclusivo de Wicked: Parte II, en una única sesión.
Hora de comienzo: 18:00 horas.
Versión Original con Subtítulos en Español.
WICKED - Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD - Subtitulado
Wicked: For Good | Final Trailer
|PROGRAMACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE (2025)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|WICKED PARTE I (V.O.S.E)
|18,00
|TODOS LOS PÚBLICOS
|SESIÓN DOBLE
|Con 15 minutos de descanso entre los dos pases
|WICKED PARTE II (V.O.S.E)
|SALA 2
|TODOS LOS LADOS DE LA CAMA
|17,45
|20,15
|22,35
|SALA 3
|EL MEJOR
|18,00
|18 años
|PREDATOR. BADLANDS
|20,30
|22,35
|12 años
|SALA 4
|LOS TIGRES
|18,00
|12 años
|JUJUTSU KAISEN. EJECUCIÓN
|20,30
|JUJUTSU KAISEN. EJECUCIÓN V.O.S.E
|22,35
|SALA 5
|LOS DOMINGOS
|17,45
|12 años
|BUGONIA
|20,15
|22,35
|16 años
|SALA 6
|A PESAR DE TI
|17,45
|12 años
|LA CENA
|20,15
|12 años
|SIEMPRE ES INVIERNO
|22,35
|12 años