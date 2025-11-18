La magia de las películas Wicked se citan en Cines Lara

Martes, 18 Noviembre 2025 08:57

Cines Lara tiene una sorpresa para este jueves 20 de noviembre. Regresa la magia a la pantalla con una sesión doble única de las películas Wicked.

En la víspera del gran estreno de Wicked: Parte 2, desde los Lara os presesntamos una sesión doble única muy especial de las películas Wicked.

Los fans se reencontraran con Elphaba, Glinda y todos los secretos de Oz.

Ven a revivir cómo comenzó todo: canciones inolvidables, hechizos que desobedecen las reglas y una amistad que desafía la gravedad.

Será una experiencia para cantar, emocionarse y dejarse llevar por la magia de un universo que ya es parte de nosotros.

Este 20 de noviembre, no vengas solo. Trae tu espíritu mágico, tu amor por Oz y tus ganas de volar..

Disfruta de la oportunidad única de ver en la gran pantalla la épica historia de Elphaba y Glinda con Wicked: Parte I y el preestreno exclusivo de Wicked: Parte II, en una única sesión.

Hora de comienzo: 18:00 horas.

Versión Original con Subtítulos en Español.

WICKED - Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD - Subtitulado

Wicked: For Good | Final Trailer