Martes, 18 Noviembre 2025
Buscar
Nubes dispersas
3.2 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

La magia de las películas Wicked se citan en Cines Lara

Cines Lara tiene una sorpresa para este jueves 20 de noviembre. Regresa la magia a la pantalla con una sesión doble única de las películas Wicked.

En la víspera del gran estreno de Wicked: Parte 2, desde los Lara os presesntamos una sesión doble única muy especial de las películas Wicked.

Los fans se reencontraran con Elphaba, Glinda y todos los secretos de Oz.

Ven a revivir cómo comenzó todo: canciones inolvidables, hechizos que desobedecen las reglas y una amistad que desafía la gravedad.

Será una experiencia para cantar, emocionarse y dejarse llevar por la magia de un universo que ya es parte de nosotros.

Este 20 de noviembre, no vengas solo. Trae tu espíritu mágico, tu amor por Oz y tus ganas de volar..

Disfruta de la oportunidad única de ver en la gran pantalla la épica historia de Elphaba y Glinda con Wicked: Parte I y el preestreno exclusivo de Wicked: Parte II, en una única sesión.

Hora de comienzo: 18:00 horas.

Versión Original con Subtítulos en Español.

WICKED - Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD - Subtitulado

Wicked: For Good | Final Trailer

PROGRAMACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE (2025)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 WICKED PARTE I   (V.O.S.E) 18,00     TODOS LOS PÚBLICOS  SESIÓN DOBLE Con 15 minutos de descanso entre los dos pases
  WICKED PARTE II   (V.O.S.E)      
               
SALA 2 TODOS LOS LADOS DE LA CAMA 17,45 20,15 22,35      
               
SALA 3 EL MEJOR 18,00     18 años    
  PREDATOR. BADLANDS   20,30 22,35 12 años    
               
SALA 4 LOS TIGRES 18,00     12 años    
  JUJUTSU KAISEN. EJECUCIÓN   20,30        
  JUJUTSU KAISEN. EJECUCIÓN  V.O.S.E     22,35      
               
SALA 5 LOS DOMINGOS 17,45     12 años    
  BUGONIA   20,15 22,35 16 años    
               
SALA 6 A PESAR DE TI 17,45     12 años    
  LA CENA   20,15   12 años    
  SIEMPRE ES INVIERNO     22,35 12 años    
               

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Comarca de Soria

Id propio: 94448

Id del padre: 90

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia