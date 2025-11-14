El traslado del Arca, reconocido como Fiesta de Interés Turístico regional

Viernes, 14 Noviembre 2025 14:26

El traslado del Arca, que todos los 6 de enero protagonizan Almarza y San Andrés de Soria, también ha sido declarado hoy por la Junta de Castilla y León como fiesta de interés turístico regional.

Para el Ayuntamiento de Almarza, la obtención de este reconocimiento supone un hito institucional de gran relevancia, un sueño cumplido, un reto conseguido, son muchos años de esfuerzo colectivo, de vecinos entregados, de generaciones que han mantenido viva esta tradición.

“Estamos felices y tremendamente agradecidos y sobre todo orgullos de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte haya declarado fiesta de interés turístico regional el traslado del arca”, ha subrayado l alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez.

En este sentido ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento a los vecinos de Almarza y San Andrés de Soria y de todo el municipio, que han cuidado, defendido y querido esta tradición, manteniéndola viva.

“Cada gesto, cada palabra, cada detalle trasmitido con pasión ha tejido la memoria de nuestra identidad. Preservando un legado que sigue latiendo en el presente y que nos conecta con nuestras raíces más profundas.”, ha resaltado.

El arca es parte de la vida de Almarza y San Andrés de Soria.

Cuando la ven llegar al paraje de Canto Gordo los vecinos sienten algo que no se puede explicar con palabras.

“Los que hemos crecido viendo el arca, con este reconocimiento tan importante sentimos que honramos a nuestros mayores”, ha recalcado.

Esta declaración no solo reconoce un esfuerzo, sino también la riqueza cultural, histórica, han sido muchos años de esfuerzo colectivo, de no rendirnos, de mantener viva la llama de la tradición que lleva más de 700 años uniendo a vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento de Almarza está especialmente agradecido y satisfecho de tan importante declaración institucional, en la que se venía trabajando desde hace años y por fin se ha conseguido.

El reconocimiento respalda oficialmente el valor cultural, histórico y antropológico de la tradición, posicionando a Almarza en el mapa de las celebraciones singulares de Castilla y León.

Garantiza, además, la preservación y continuidad de un rito identitario que forma parte del patrimonio inmaterial del municipio.

La declaración incrementa el atractivo del municipio en toda la región y fuera de ella.

Facilita que la fiesta sea incluida en campañas turísticas oficiales, publicaciones institucionales, guías y medios de comunicación, mejorando la imagen de Almarza y reforzando su marca territorial.

Las fiestas con este reconocimiento suelen atraer más visitantes, lo que puede incrementar la actividad en alojamientos rurales, hostelería, comercios y servicios.

Esto contribuye al desarrollo económico de la zona.

Al ser un logro largamente buscado, la declaración refuerza el orgullo de los vecinos y el sentido de pertenencia, reconociendo su implicación en mantener viva la tradición.

El Ayuntamiento se convierte en garante y promotor de una celebración que une a generaciones.

Este nuevo logro se suma al premio turístico otorgado por la Diputación Provincial, convirtiendo 2025 en un año especialmente significativo para Almarza en materia de promoción cultural y turística.

Dos distinciones que refuerzan el valor del trabajo realizado y consolidan al municipio como referente en la puesta en valor de su patrimonio inmaterial.

“Y, como se suele decir, no hay dos sin tres. Desde el Ayuntamiento ya se está trabajando en nuevos proyectos y propuestas que verán la luz próximamente y que seguirán fortaleciendo la identidad, la tradición y el desarrollo de Almarza”, ha avanzado.