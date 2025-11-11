"El Mejor", uno de los tres estrenos de Cines Lara

Martes, 11 Noviembre 2025 07:22

La cartelera de los Lara trae novedades para los próximos días. Hasta el 19 de noviembre se podrá disfrutar de tres estrenos, entre ellos "El Mejor", que expone un escalofriante recorrido por la parte más oculta y reservada de la fama, la idolatría y la búsqueda de la perfección a cualquier precio.

TODOS LOS LADOS DE LA CAMA

Tras décadas sin verse, Javier (Ernesto Alterio) y Carlota (Pilar Castro) montan en cólera cuando descubren que sus hijos Óscar (Jan Buxaderas) y Julia (Lucía Caraballo) planean casarse. ¿Quién a su edad tiene una relación heteronormativa y exclusiva en 2025 con todo lo que les queda por experimentar? ¿Es que no les han enseñado nada como padres? Ni Paula (Natalia Verbeke), madre de Óscar; ni Rafa (Alberto San Juan), convertido en gurú contra las relaciones tóxicas; ni Pilar (María Esteve), wedding planner; ni su amigo Carlos (Secun de la Rosa), sirven de mucha ayuda a Javier y Carlota en su firme propósito de impedir la boda.

Samantha López Speranza dirige este largometraje, que continúa el clásico de 2002 de Emilio Martínez Lázaro El otro lado de la cama .

Todos Los Lados De La Cama | TRAILER OFICIAL | 14 de noviembre en cines

EL MEJOR

Cameron Cade, un prometedor quarterback, ve su carrera en peligro tras sufrir un traumatismo cerebral provocado por un fanático. Cuando todo parece perdido, su ídolo Isaiah White, leyenda del fútbol americano, le ofrece entrenarlo en su complejo junto a su enigmática esposa, Elsie. Sin embargo, lo que comienza como una oportunidad de redención pronto se convierte en una inquietante pesadilla. El carisma de Isaiah oculta secretos oscuros y, mientras Cam se adentra en este mundo, se enfrenta a una realidad distorsionada.

Jordan Peele (Déjame salir, Nosotros, ¡Nop!) produce este escalofriante recorrido por la parte más oculta y reservada de la fama, la idolatría y la búsqueda de la perfección a cualquier precio, con una impresionante interpretación dramática por parte de Marlon Wayans (Air, Respect) y del ex receptor de fútbol americano Tyriq Withers el papel de Cameron Cade.

EL MEJOR - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

JUJUTSU KAISEN. EJECUCIÓN

Desciende un velo en la bulliciosa zona de Shibuya entre la multitud que celebra Halloween, atrapando a innumerables civiles. Satoru Gojo, el hechicero más fuerte que hay, se adentra en el caos. Pero allí lo esperan usuarios de maldiciones y espíritus que traman dejarlo encerrado. Yuji Itadori, acompañado por sus compañeros de clase y otros hechiceros de primer nivel, entra en la batalla en un choque de rumbos sin precedentes: el Incidente de Shibuya.

En la conclusión, diez colonias en todo Japón se convierten en guaridas de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más retorcido de la historia. Con el comienzo del letal Viaje de Aniquilación, el hechicero de nivel especial Yuta Okkotsu tiene la misión de ejecutar a Yuji por sus supuestos crímenes.

El enfrentamiento desesperado entre los dos queridos pupilos de Satoru Gojo llega a la gran pantalla con un avance antes de tiempo. Sé el primero en experimentar el fatídico combate entre Yuji y Yuta con el esperado anticipo de la tercera temporada en los cines de todo el país.

También en VERSIÓN ORIGINAL con subtitulos en español.

JUJUTSU KAISEN: Ejecución | Tráiler oficial VOSE. 14 de noviembre solo en cines.

Los cines Lara cierran lunes y martes por descanso del personal (excepto festivos).