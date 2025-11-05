Se desvia tráfico por puerto de Piqueras por trabajos de mantenimiento en túnel

Miércoles, 05 Noviembre 2025 13:14

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible esta realizando los trabajos de mantenimiento anual en el túnel de Piqueras, situado entre los kilómetros 261,453 y 263,897 de la carretera N-111, entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León (provincia de Soria) y La Rioja, entre los que destacan la limpieza del mismo, el ajuste y enfoque de cámaras, así como los preparativos para la renovación de las cámaras DAI.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el 4 de noviembre y durante hoy y mañana, 6 de noviembre, se cerrará el túnel de Piqueras entre las 8:00 horas hasta las 20:00 horas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará el siguiente itinerario alternativo debidamente señalizado: desvío por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008.

Los cortes comprenden únicamente los días 4, 5 y 6 de noviembre desde las 8:00 hasta las 20:00 horas.