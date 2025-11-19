Cinco estrenos en la cartelera de Cines Lara

Miércoles, 19 Noviembre 2025 07:32

Nada más y nada menos que cinco esperados estrenos lleva esta semana a sus pantallas Cines Lara, entre ellos la nueva versión de "El Fugitivo", de Stephen King.







WICKED PARTE II

Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

El año pasado, WICKED se convirtió en la adaptación a la gran pantalla más exitosa de todos los tiempos de un musical de Broadway, ahora despliega su épico, apasionante y emotivo final en WICKED PARTE II.

El director Jon M. Chu se pone de nuevo al mando del espectacular elenco de la primera parte, encabezado por las superestrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande, acompañadas por Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Tony Ethan Slater y Marissa Bode.

WICKED PARTE II - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

THE RUNNING MAN

En una sociedad de un futuro cercano, The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es retransmitido a un público sediento de sangre y cada día que pasa, la recompensa en metálico es mayor.

Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards (Glen Powell), es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), para que participe en el juego como último recurso.

Pero la rebeldía, los instintos y las agallas de Ben lo convierten en un inesperado favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que se disparan los índices de audiencia, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no sólo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verle caer.

Nueva versión de 'El fugitivo', de Stephen King, y que tuvo su primera adaptación cinematográfica en la película Perseguido de 1987. Ahora Glen Powell toma el revelo de Arnold Schwarzenegger, protagonista del film.

Tráiler español de The running man

DRACULA

Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula, renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido.

Caleb Landry Jones y el director Luc Besson se reencuentran en esta película después de haber trabajado juntos en “Dogman”. El actor se mete aquí en la piel del vampiro, mientras que Christoph Waltz, Zoë Bleu y Matilda de Angelis completan el reparto del film.

DRÁCULA (2025) | Tráiler Oficial en Español | Luc Besson, Caleb Landry Jones, Christoph Waltz





SISU. CAMINO A LA VENGANZA

El viejo minero que convirtió a los nazis en carne picada regresa. Sí, hablamos de Sisu, la película finlandesa que en 2023 se convirtió en un fenómeno inesperado. Ahora llega su secuela

En Sisu: Camino a la venganza, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander, Aatami Korpi, «el hombre que se niega a morir», regresa a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, la desmantela, la carga en un camión y se propone reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Pero, cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia, vuelve para terminar su trabajo, se produce una implacable y espectacular persecución a través del país.

En el reparto repite, por supuesto, Jorma Tommila el protagonista de la cinta y se suman Richard Brake (Kingsman) y Stephen Lang (Avatar).

La primera Sisu, hecha con apenas 6 millones de dólares de presupuesto, recaudó 14 millones en taquilla y arrasó en streaming, donde sigue ganando adeptos. Además, fue la gran triunfadora del Festival de Sitges 2024, llevándose cuatro premios, incluido el de Mejor Película.

Sisu: Camino a la vengaza Trailer Oficial en Español HD. Solo en cines 21 de noviembre.

AHORA ME VES 3



Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

Ruben Fleischer dirige AHORA ME VES 3, y vuelve a reunir al elenco original de la saga que empezó en 2013 mientras incorpora nuevos rostros jóvenes y una villana de altos vuelos interpretada Rosamund Pike.

Jesse Eisenberg (La red social) y Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras), Dave Franco (Malditos vecinos) e Isla Fisher (El gran Gatsby) retoman sus papeles como Los Cuatro Jinetes mientras que Morgan Freeman (Cadena perpetua) se vuelve a meter en la piel del icónico personaje Thaddeus Bradley.

AHORA ME VES 3 Tráiler Español (2025) Jesse Eisenberg, Woody Harrelson