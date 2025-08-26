"Tiburón", la obra maestra de Spielberg, regresa a Cines Lara en su 50 aniversario
Cines Lara llega esta semana cargado de novedades, estrenos y eventos, en una programación que se prolongará hasta el 3 de septiembre. "Tiburón", la obra maestra de Steven Spielberg, regresa a los cines este viernes 29 de agosto con motivo de su 50º aniversario.
CAMPAMENTO GARRA DE OSO
Maia, una imaginativa y alborotada niña, y Jan, un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡que habla! y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales.
Sílvia Quer es la directora de la película Campamento garra de oso, una comedia familiar, que se rodó entre Soria (Molinos de Duero) y Bizkaia.
Protagonizada por Júlia Raya y Martín Abello, quienes interpretan a Maia y Jan. Les acompañan en el reparto Anabel Alonso, Edu Soto y Elisabet Casanovas y Carlos Latre como la voz de Fritz, la divertida mofeta que acompaña a los protagonistas en sus aventuras. Completan el reparto Ana Morgade, Adrian Grösser, Gonçalo Diniz e Íñigo Galiano, entre otros.
Tráiler de Campamento Garra de oso
SIN OXIGENO
Thriller psicológico cargado de adrenalina que narra la increíble historia real de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte.
Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, ésta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros Duncan (Woody Harrelson) y Dave (Simu Liu) lucharán contra una feroz tormenta y harán todo lo posible por rescatarlo con vida.
PROGRAMACIÓN DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE (2025) CINES LARA HORARIO SALA 1 CAMPAMENTO GARRA DE OSO 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL SIN OXÍGENO 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 2 SIN COBERTURA 18,00 20,30 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS SALA 3 AGÁRRALO COMO PUEDAS 18,00 22,35 12 años TIBURÓN (50 ANIVERSARIO) 20,10 TODOS LOS PÚBLICOS ESTRENO - ESPECIAL 50 ANIVERSARIO SALA 4 LOS ROSE 18,00 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 5 LOS MUÉRTIMER 18,00 12 años MATERIALISTAS 20,15 12 años NADIE 2 22,35 18 años SALA 6 LOS TIPOS MALOS 2 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA WEAPONS 20,10 22,35 18 años
LOS ROSE
La vida parece fácil para la pareja perfecta que forman Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch): carreras de éxito, un matrimonio feliz y unos hijos estupendos. Pero detrás de la fachada de su supuesta vida ideal, se avecina una tormenta: la carrera de Theo se desploma mientras que las ambiciones de Ivy despegan, lo que desencadena una caja de Pandora de competitividad y resentimiento ocultos. Los Rose es una reinterpretación del clásico de 1989 “La guerra de los Rose” (Danny De Vito), basada en la novela de Warren Adler e interpretada en aquella ocasión por Kathleen Turner y Michael Douglas.
Los Rose | Tráiler Oficial en español | HD
TIBURÓN (50 ANIVERSARIO)
TIBURÓN, la obra maestra de Steven Spielberg regresa a los cines este viernes 29 de agosto con motivo de su 50º Aniversario, el oscarizado thriller de Steven Spielberg que redefinió la experiencia cinematográfica y que sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia del cine.
TIBURÓN marcó un hito cultural. Fue la primera película de la historia en superar los 100 millones de recaudación en taquilla y creó el concepto de blockbuster cambiando para siempre la industria (y la forma en la que nos metíamos en el agua en las playas…). Su éxito transformó el modelo de los grandes estudios. Para Spielberg, que había debutado el año anterior con Loca evasión, TIBURÓN supuso un ascenso meteórico. La película le consolidó como uno de los cineastas más influyentes de su generación, y su dominio del suspense, los personajes y la narración visual darían forma a la trayectoria del cine estadounidense durante décadas.
Para celebrarlo, la película vuelve a las salas y queremos compartirlo con vosotros. No queremos dejar pasar la oportunidad de ofrecer la película a quienes tuvieron la oportunidad de verla en cines cuando se estrenó y, sobre todo, a todos los que no la tuvieron.
TIBURÓN vuelve a los cines por su 50º Aniversario
HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
¡Únete al regreso a Hogwarts con el reestreno de Harry Potter y el Cáliz de Fuego!
Con motivo del vigésimo aniversario de la cuarta entrega de Harry Potter y aprovechando la celebración mundial del Back to Hogwarts Day el 1 de septiembre —fecha icónica en la que todos los alumnos regresan al colegio de magia— anunciamos el reestreno de Harry Potter y el Cáliz de Fuego el domingo 31 de agosto, en única sesión y sólo por 1 día.
Este título, ya convertido en clásico, sigue atrayendo a Múltiples generaciones de fans, y la fecha seleccionada nos brinda una oportunidad única de conectarse emocionalmente con el público justo antes del regreso a la rutina escolar.
La cuarta parte de la serie del niño mago comienza con la Copa Internacional de Quidditch. Cuenta también el inicio de la atracción por Cho Chang y otro año de magia, en el que una gran sorpresa obligará a Harry a enfrentarse a muchos desafíos temibles. También habrá un torneo de magia para tres escuelas, y el temido regreso de «Aquel-que-no-debe-ser-nombrado».
Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) Trailer español HD Remasterizado