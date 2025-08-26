"Tiburón", la obra maestra de Spielberg, regresa a Cines Lara en su 50 aniversario

Martes, 26 Agosto 2025 08:06

Cines Lara llega esta semana cargado de novedades, estrenos y eventos, en una programación que se prolongará hasta el 3 de septiembre. "Tiburón", la obra maestra de Steven Spielberg, regresa a los cines este viernes 29 de agosto con motivo de su 50º aniversario.

CAMPAMENTO GARRA DE OSO

Maia, una imaginativa y alborotada niña, y Jan, un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡que habla! y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales.

Sílvia Quer es la directora de la película Campamento garra de oso, una comedia familiar, que se rodó entre Soria (Molinos de Duero) y Bizkaia.

Protagonizada por Júlia Raya y Martín Abello, quienes interpretan a Maia y Jan. Les acompañan en el reparto Anabel Alonso, Edu Soto y Elisabet Casanovas y Carlos Latre como la voz de Fritz, la divertida mofeta que acompaña a los protagonistas en sus aventuras. Completan el reparto Ana Morgade, Adrian Grösser, Gonçalo Diniz e Íñigo Galiano, entre otros.

Tráiler de Campamento Garra de oso

SIN OXIGENO

Thriller psicológico cargado de adrenalina que narra la increíble historia real de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte.

Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, ésta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros Duncan (Woody Harrelson) y Dave (Simu Liu) lucharán contra una feroz tormenta y harán todo lo posible por rescatarlo con vida.

SIN OXÍGENO - Tráiler oficial