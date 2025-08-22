Golmayo publica el programa para sus fiestas de verano

Viernes, 22 Agosto 2025 14:45

Golmayo celebrará del 28 al 31 de agosto sus fiestas de verano, donde se volverá a recrear la tradicional de la vestida del ramo.

Son doce roscas las que adornan el ramo que son ofrecidas a la Virgen para pedir prosperidad, protección, marido, salud…

La vestimenta de dicho ramo consiste en un viso, luego se coloca la enagua y por último el manto.

Una vez colocado el manto se procede a colocar los lazos y las cintas de colores y por último las roscas.

Todo ello se podrá presenciar el próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 21:45 horas, tras el pregón anunciador de las fiestas y la entrega del pañuelo de fiestas a los niños nacidos en 2023.

Dianas, misa cantada por la Coral de San Leonardo, baile vermut, campeonatos de guiñote y bolos, cena popular y desfile de disfraces son algunas de las actividades incluidas en el programa oficial.