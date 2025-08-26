Garray despide el verano con una caldereta popular en septiembre

Martes, 26 Agosto 2025 08:43

El Ayuntamiento de Garray despedirá el verano en septiembre con una fiesta que incluye caldereta popular en el frontón.

Será el 6 de septiembre cuando se podrá disfrutar de esta fiesta fin de verano.

El Ayuntamiento garreño pondrá mañana miércoles a la venta los vales para asistir a esta caldereta, al precio de 8 euros para adultos, y cinco euros para niños de hasta 12 años.

En la programa de septiembre, Garray incluye además una fiesta flamenca el 14 de septiembre, en la que también se podrán retirar los vales a partir de mañana miércoles.

Ya están abiertas las inscripciones para la excursión que se realizará el 20 de septiembre para conocer Santillana del Mar y Cueva de Altamira.



Y por último, el calendario de septiembre incluye, del 26 al 28 de septiembre, las fiestas de Canredondo



