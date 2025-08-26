El aeródromo de Garray recibirá más aviones para su reparación y mantenimiento

Martes, 26 Agosto 2025 12:43

El aeródromo de Garray ha recibido un avión de la fuerza áerea de Mauritania. Y en los próximos meses aterrizarán más aviones, para realizar su mantenimiento.

La empresa que gestiona el aeródromo de Garray dio el necesario permiso para aterrizar a este avión, un CASA/IPTNE CN-235, en la pista del aeródromo de Garray, donde durante los próximos meses se someterá a tareas de mantenimiento que realizará una empresa española.

Benito Serrano, presidente de la Diputación provincial de Soria -propietaria de la infraestructura- ha confirmado hoy a preguntas de los periodistas que se ha llegado a un acuerdo con una empresa que realizará la reparación y mantenimiento de aviones en el aeródromo de Garray.

"Este era el primero de los aviones que se iba a traer a mantener. Y da la circunstancia que pertenece a la fuerza aérea del gobierno de Mauritania y realizarán unos trabajos de mantenimiento, por unos técnicos españoles instalados en un hotel de Soria", ha explicado.

Serrano ha señalado que ninguna institución dependiente del Gobierno de España se ha puesto en contacto con la Diputación de Soria para conocer qué es lo que tenemos firmado.

"No ha aparecido un avión de la noche a la mañana, sin saber nadie de donde venía, aterriza en Garray, traido por dos pilotos", ha apuntado.

Serrano ha confirmado que llegarán más aviones al aeródromo de Garray, aunque ha señalado que saben el número aunque no lo pueden desvelar por tener firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa que reaizará estas tareas.

El CASA/IPTN CN-235 es un avión turbohélice de transporte táctico y patrulla marítim desarrollado conjuntamente por Construcciones Aeronáuticas en España e IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara, actualmente Indonesian Aerospace) en Indonesia.

EL CN-235 es un carguero bimotor de ala alta que ocupa el segmento entre cargueros ligeros como el CASA C-212y medios como el Transall C-160.

En el transporte militar estándar, está destinado a misiones de transporte de corto y medio alcance, tanto de soldados como de cargas.

Uno de los objetivos del CN-235 es el poder operar a baja altitud con eficacia para disminuir en lo posible su vulnerabilidad.