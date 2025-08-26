Diputación denuncia a AESA por retrasos en autorización para ampliar aeródromo de Garray

Martes, 26 Agosto 2025 13:03

La Diputación de Soria denunciará ante los tribunales de Justicia los retrasos que está sufriendo, por parte de AESA, la ampliación del aeródromo de Garray. Son ya cuatro años de espera y en la corporación provincial tienen sospechas de que existe alguna “mano negra”.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha confirmado que la institución contratará un despacho de abogados para llevar al contencioso la falta de resolución en la autorización de la ampliación del aeródromo de Garray, que está penalizando a la provincia con la pérdida de empresas e inversiones.

Para ello ha requerido a los servicios jurídicos de la Diputación que quieren acudir a los tribunales con este asunto.

“Aquí ha habido alguien o algo detrás que no es normal. Y les pedimos hace quince o veinte días, a los servicios jurídicos que contraten un bufete de abogados para saber lo que se ha hecho hasta el último momento. Aquí nos han tomado el pelo. José Antonio de Miguel hablaba de mano negra y lo secundo, lo tengo clarísimo. Y vamos a ver lo que ha pasado aquí, porque no puede ser que llevemos cuatro años en un documento que a todas luces no tiene este recorrido”, ha expresado.

Serrano ha asegurado que han visto documentos que “nos chocan bastante” y por ello ha señalado que contratarán un bufete de abogados para pedir responsabilidades en este retraso.

“Vamos a conocer a fondo todo lo que ha ocurrido. Como tengo indicios de sospecha, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a requerir a través de un bufete de abogados especializado que se ponga todo sobre la mesa”, ha reiterado.

Serrano ha asegurado que el consejero de Medio Ambiente ha remitido una carta a AESA para la transferencia de competencias, de Madrid a Valladolid, que está libre del riesgo de que haya que reiniciar el expediente si no resuelve el organismo dependiente del Gobierno de España.

Además ha resaltado que el aeródromo de Garray tiene un potencial “tremendo” como se consta por el buen número de empresas que se han dirigido a la Diputación para su instalación en esta infraestructura.

“Me da igual quien firme el expediente. Lo que quiero es que no haya trabas por el camino. Y como tenemos la sospecha de que ha habido esas trabas, vamos a ir hasta el final y nos lo dirá un juzgado”, ha asegurado.