Tardelcuende conmemora el 25 aniversario del gran incendio en la comarca de Izana

Martes, 26 Agosto 2025 18:25

Tardelcuende ha conmemorado hoy, en el Día de la Resina, el 25 aniversario del gran incendio de la comarca de Izana, el más devastador en la historia reciente de la provincia.

En agosto del año 2000, el fuego arrasó 2.500 hectáreas, en su mayor parte de pinar, puso en peligro al pueblo entero (estuvo a punto de ser desalojado) y dejó una huella imborrable.

Vecinos y autoridades, entre ellas el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, han recordado hoy aquellas horas críticas, los medios desplegados, la solidaridad vecinal y la lenta pero firme recuperación del monte.

Además testimonios han servido para rememorar la emoción, la angustia y la esperanza de aquella jornada que unió a todos los pueblos del Izana frente a las llamas.

Al mediodía, el Cine “El Pinar”, de Tardelcuende, se ha llenado para presenciar el estreno de "Del Negro al Verde", de Lucas Caraba, un documental que recuerda que tras 25 años del incendio del Izana, la naturaleza y una buena labor de repoblación ha obrado el milagro de volver a ver en color aquello que hace 25 años fue un paisaje en blanco y negro.