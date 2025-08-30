Golmayo da la bienvenida, con la entrega de pañuelos de fiestas, a 14 niños

Sábado, 30 Agosto 2025 10:30

El Ayuntamiento de Golmayo ha entregado en el inicio de las fiestas de verano los pañuelos de fiestas a los niños nacidos en 2024.

Es una costumbre que la corporación de Golmayo inició en 2015, para homenajear y vincular a los niños, y sus padres, con este municipio de “acogida”, colindante con Soria capital.

Este año catorce niños nacidos en 2024 componen voluntariamente la orla con sus fotografías -hay más niños nacidos en este año cuyos padres residen en Golmayo-, entregadas por el Ayuntamiento de Golmayo a cada uno de ellos, junto a un pañuelo de fiestas que han lucido por primera vez.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha explicado en la entrega de los pañuelos es generar un sentimiento de pertenencia al municipio, conformado en buena medida, en la urbanización de Las Camaretas, por familias procedentes de otros puntos de la geografía provincial y española.

La iniciativa se copió del Ayuntamiento aragonés de Ejea de los Caballeros, entonces presidido por Javier Lambán, recientemente fallecido.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, dentro de los actos programados la víspera de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva, convoca desde hace 18 años a los bebés nacidos durante el año para la imposición del pañuelo festivo.

Las familias que se inscriben reciben este pequeño obsequio que sirve para dar la bienvenida a los nuevos ejeanos. Un pañuelo de fiestas bordado con el escudo de Ejea y con el nombre del niño o niña que lo recibe.

En El Burgo de Osma, este acto emotivo se viene realizando ya desde hace 17 años.

En la próxima edición, según avanzó el alcalde Antonio Paro, la intención es que sean los primeros niños que recogieron este pañuelo –y que ahora tienen 17 años- quienes entreguen el pañuelo a los más pequeños.

Pardo ha señalado que la entrega de los pañuelos son un termómetro para valorar la evolución de la natalidad en El Burgo de Osma.