Sparta Sport Center renueva su maquinaria con la prestigiosa marca Technogym

Lunes, 01 Septiembre 2025 12:25

El gimnasio Sparta Sport Center, ubicado en la planta 0 de Centro Comercial Camaretas, ya ha puesto a disposición de los usuarios sus nuevas máquinas, apostando por Technogym, la marca líder mundial en maquinaria deportiva y fitness.

Entre las novedades, los socios encontrarán máquinas de cardio, fuerza y entrenamiento funcional diseñadas para adaptarse a todos los niveles, desde principiantes hasta deportistas avanzados, con un enfoque en la ergonomía, la seguridad y la conectividad digital.

El gimnasio mantiene su amplio horario de apertura, de 6:00h a 24:00h todos los días, contando con una amplia oferta de actividades colectivas, entrenamientos personalizados y ahora, con la garantía y el respaldo de Technogym.

En palabras del gerente de CC Camaretas, Félix Sanz, “Con esta renovación del gimnasio damos un paso más en nuestra apuesta por la salud, el deporte y nuestro compromiso con los sorianos, dotando al centro de unas máquinas revolucionarias, líderes del mercado del Fitness, consolidándonos así como un referente en bienestar integral.

A la oferta de compras, restauración, cine y ocio de Camaretas, sumamos ahora un gimnasio renovado con la última tecnología en fitness”.

El centro comercial está gestionado por LyC Consultores, una firma líder en el sector que gestiona actualmente 22 centros comerciales en España, con una superficie bruta alquilable (SBA) total de 800.000 m²