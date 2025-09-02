Una tarde de miedo en Cines Lara con el universo "Expediente Warren"
¿Estáis listos para disfrutar de una tarde de miedo en pantalla grande? Los Cines Lara propone un plan perfecto: dos pelis seguidas del universo Expediente Warren.
La sesión se abrirá con Expediente Warren: The Conjuring, con la que comenzó todo, la pelicula que hizo saltar de la butaca y convirtió a los Warren en los investigadores paranormales más famosos del cine.
Y justo después, llega la más esperado: Expediente Warren: El último rito (2025), la nueva entrega que promete subir aún más la tensión y regalar al espectador otro caso paranormal de los que dejan huella.
Dos películas, una sola sesión y un montón de sustos asegurados.
Una oportunidad única para ver dónde empezó la historia y cómo termina, todo el mismo día.
La cita es el próximo jueves, 4 de septiembre, a las 20:15 horas.
¡compra ya tus entradas! https://kinetike.com:83/views/sesionesFuturas.aspx?idPelicula=1905&cine=LARA