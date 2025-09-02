Una tarde de miedo en Cines Lara con el universo "Expediente Warren"

Martes, 02 Septiembre 2025 09:34

¿Estáis listos para disfrutar de una tarde de miedo en pantalla grande? Los Cines Lara propone un plan perfecto: dos pelis seguidas del universo Expediente Warren.

La sesión se abrirá con Expediente Warren: The Conjuring, con la que comenzó todo, la pelicula que hizo saltar de la butaca y convirtió a los Warren en los investigadores paranormales más famosos del cine.

Y justo después, llega la más esperado: Expediente Warren: El último rito (2025), la nueva entrega que promete subir aún más la tensión y regalar al espectador otro caso paranormal de los que dejan huella.

Dos películas, una sola sesión y un montón de sustos asegurados.

Una oportunidad única para ver dónde empezó la historia y cómo termina, todo el mismo día.

La cita es el próximo jueves, 4 de septiembre, a las 20:15 horas.

¡compra ya tus entradas! https://kinetike.com:83/views/sesionesFuturas.aspx?idPelicula=1905&cine=LARA