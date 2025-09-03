Cines Lara regresa al "cole" con cuatro estrenos

Miércoles, 03 Septiembre 2025 08:01

Llega septiembre y Cines Lara regresa al “cole”. A partir de la próxima semana recupera el cierre de los martes por descanso del personal. Y con él llega también esta semana un cambio de cartelera transformando las propuestas veraniegas en un cine más “adulto” de cara al cambio de temporada. Esta semana se estrenan en nuestras salas cuatro películas.

EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO

Expediente Warren: El último rito ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen por última vez para interpretar a los famosos investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren en una poderosa y escalofriante entrega de la franquicia que rompe taquillas en todo el mundo.

Además de Vera Farmiga y Patrick Wilson, completan el reparto Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder y Elliot Cowan.

Expediente Warren: El último rito | Tráiler Oficial

ROMERÍA

Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, Marina intenta reconstruir un relato coherente de su padre y de la historia de amor que vivió con su madre, pero no lo consigue: Todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo la que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado.

La nueva película de la aclamada directora Carla Simón en la que consigue reconstruir su historia familiar marcada por la muerte de sus padres por SIDA y que cierra la trilogía compuesta por sus anteriores trabajos 'Verano 1993' y 'Alcarràs'.

Interpretada por Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Marina Troncoso, Sara Casasnovas y Celine Tyll.

Romería, de Carla Simón | Tráiler español | 5 de septiembre en cines

EL TALENTO

Basada en la novela de Arthur Schnitzler ‘La señorita Else’, publicada en 1924, ‘El Talento’ cuenta la historia de Elsa (Ester Expósito), una prometedora estudiante de violonchelo que disfruta de la exclusiva fiesta de cumpleaños de su amiga Idoia (Mirela Balić) organizada por el padre de ésta (Pedro Casablanc). Durante este escaparate de la alta sociedad, Elsa recibe una inesperada llamada de su madre que va a poner a Elsa en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad. Entre la música, el privilegio y la moral, Elsa deberá decidir quién es y hasta dónde está dispuesta a llegar.

Fernando León de Aranoa (productor y guionista del film) presenta esta película dirigida por Polo Menárguez, e interpretada por Ester Expósito, Pedro Casablanc, Sonia Almarcha, Mirela Balic, Marta Aledo, Itziar Manero.

EL TALENTO - TRAILER FINAL

LO QUE APRENDÍ DE MI PINGÜINO

La historia real de un profesor inglés desilusionado que acepta trabajar en una escuela en la Argentina de 1976, esperando un camino fácil. En su lugar, descubre una nación compleja y dividida, y una clase de jóvenes a los que considera prácticamente imposibles de enseñar. Sin embargo, cuando rescata a un pequeño pingüino de una playa contaminada por petróleo, su vida da un vuelco. El ave se convierte no solo en un valioso amigo, sino también en el maestro de las lecciones más importantes de su vida, la de sus alumnos y la de todos los que tienen la suerte de conocerlo.

Conmovedora feel-good movie basada en las exitosas memorias de Tom Michell, dirigida por Peter Cattaneo (Full Monty), e interpretada por Steve Coogan y Jonathan Pryce.

Lo que Aprendí de mi Pinguino - Tráiler Oficial en Español Subtitulado