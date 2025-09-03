Garray vivirá en septiembre una fiesta de esencia ecuestre y duende flamenco
Garray vivirá a mediados de septiembre una fiesta que unirá la esencia ecuestre con el duende flamenco.
El próximo 14 de septiembre hay una cita muy especial en Garray, donde tradición, arte y pasión se unen en una jornada única: es la romería ecuestre y encuentro flamenco.
Los tickets, a 20 euros, están disponibles hasta el 10 de septiembre en Cuadra Antares, Cuadra Caballos El Real, Cuadra Finca Los Negredos, Ayuntamiento de Garray y Aula Arqueológica de Garray
El programa es el siguiente.
10:00 h – Encuentro Ecuestre y Romero con desayuno en el Dinosaurio de Garray
10:30 h – Romería a Garray
11:15 h – Carrera de cintas, doma de trabajo y juegos ecuestres + baile de sevillanas (Zona Gepisa y Las Eras)
12:30 h – Almuerzo
13:30 h – Romería y despedida de caballos
14:00 h – Actuación flamenca Uno por Uno
15:00 h – Comida de Hermandad
17:30 h – Actuación flamenca Uno por Uno