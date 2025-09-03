Garray vivirá en septiembre una fiesta de esencia ecuestre y duende flamenco

Miércoles, 03 Septiembre 2025 14:57

Garray vivirá a mediados de septiembre una fiesta que unirá la esencia ecuestre con el duende flamenco.

El próximo 14 de septiembre hay una cita muy especial en Garray, donde tradición, arte y pasión se unen en una jornada única: es la romería ecuestre y encuentro flamenco.

Los tickets, a 20 euros, están disponibles hasta el 10 de septiembre en Cuadra Antares, Cuadra Caballos El Real, Cuadra Finca Los Negredos, Ayuntamiento de Garray y Aula Arqueológica de Garray

El programa es el siguiente.



10:00 h – Encuentro Ecuestre y Romero con desayuno en el Dinosaurio de Garray

10:30 h – Romería a Garray

11:15 h – Carrera de cintas, doma de trabajo y juegos ecuestres + baile de sevillanas (Zona Gepisa y Las Eras)

12:30 h – Almuerzo

13:30 h – Romería y despedida de caballos

14:00 h – Actuación flamenca Uno por Uno

15:00 h – Comida de Hermandad

17:30 h – Actuación flamenca Uno por Uno



