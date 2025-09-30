La nueva era de la estrella del pop Taylor Swiftie, estreno en Cines Lara
La estrella del pop Taylor Swiftie estrena un evento cinematográfico único para celebrar su duodécimo álbum. Será en Cines Lara del 3 al 5 de octubre.
Puede celebrar The Official Release Party of a Showgirl en cines solo del 3 al 5 de octubre.
Y disfrutar del estreno mundial exclusivo del videoclip “The Fate of Ophelia”, junto con imágenes inéditas del rodaje, nuevos lyric videos y las reflexiones personales nunca antes vistas de Taylor sobre las canciones de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl.
El estreno es a nivel mundial por lo que los horarios del viernes en Cines Lara están condicionados a los horarios estadounidenses.
Si fuiste parte del fenómeno Eras Tour o te quedaste con ganas, esta es tu ocasión para sumergirte en la nueva era Swiftie.
