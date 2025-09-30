La nueva era de la estrella del pop Taylor Swiftie, estreno en Cines Lara

Martes, 30 Septiembre 2025 08:27

La estrella del pop Taylor Swiftie estrena un evento cinematográfico único para celebrar su duodécimo álbum. Será en Cines Lara del 3 al 5 de octubre.

Puede celebrar The Official Release Party of a Showgirl en cines solo del 3 al 5 de octubre.

Y disfrutar del estreno mundial exclusivo del videoclip “The Fate of Ophelia”, junto con imágenes inéditas del rodaje, nuevos lyric videos y las reflexiones personales nunca antes vistas de Taylor sobre las canciones de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl.

El estreno es a nivel mundial por lo que los horarios del viernes en Cines Lara están condicionados a los horarios estadounidenses.

Mirad nuestra página web oficial https://www.cineslara.com/ para resolver cualquier duda.

Si fuiste parte del fenómeno Eras Tour o te quedaste con ganas, esta es tu ocasión para sumergirte en la nueva era Swiftie.

