Martes, 30 Septiembre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
8.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

"La sospecha de Sofía" se estrena en Cines Lara

Cines Lara incorpora esta semana a su cartelera dos estrenos nacionales, entre ellos la nueva película de Imano Uribe, "La sospecha de Sofía", protagonizada por Álex González.

LA SOSPECHA DE SOFÍA

La mentira más peligrosa es la que nunca sospechas. La vida de Sofía y Daniel se anticipa prometedora y feliz hasta que Daniel recibe una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha.

La nueva película de Imanol Uribe, se trata de una adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta del mismo título escrita por Paloma Sánchez-Garnica

Este thriller de espionaje que transcurre entre España y Alemania en plena Guerra Fría, está protagonizada por Álex González (Vivir sin permiso, Alacrán Enamorado) y Aura Garrido (Stockholm, El ministerio del tiempo).

LA SOSPECHA DE SOFIA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

PARECIDO A UN ASESINATO

Eva vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso; de nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia, nada podrá protegerla. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectarán a todos... Todos son testigos de verdades paralelas.

 #ParecidoAUnAsesinato, el thriller de Antonio Hernández donde nada es lo que parece.

Blanca Suárez (Me he hecho viral, La piel que habito, El bar), Eduardo Noriega (Reina Roja, Perfectos desconocidos), Tamar Novas (Nowhere, Quien a hierro mata), la joven debutante Claudia Mora, Marian Álvarez (La unidad, El cuaderno de Sara), Raúl Prieto (Antidisturbios, La chica de nieve) y Joaquín Climent (La promesa, El lodo) son los protagonistas de esta inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas, y que únicamente podrá resolver el espectador.

PARECIDO A UN ASESINATO - Tráiler Oficial

PROGRAMACIÓN DEL 3 OCTUBRE (2025)      
CINES LARA HORARIO        
SALA 1 EL CAUTIVO 17,45 20,10   12 años      
  YA NO QUEDAN JUNGLAS     22,35 16 años      
                 
SALA 2 PARECIDO A UN ASESINATO 18,00     16 años ESTRENO NACIONAL  
  THE OFFICIAL RELESASE PARTY OF A SHOWGIRL   21,30   12 años EVENTO -ESTRENO MUNDIAL
                 
SALA 3 UNA BATALLA TRAS OTRA 17,45 20,40   16 años      
                 
SALA 4 LA SOSPECHA DE SOFIA 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL  
                 
SALA 5 CAMPAMENTO GARRA DE OSO 18,00     TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA       
  EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO   20,10 22,35 16 años      
                 
SALA 6 GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA   V.O.S.E. 17,45     16 años V.O.S.E.    
  PARECIDO A UN ASESINATO   20,30 22,35 16 años      
                 
PROGRAMACIÓN DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE (2025)      
CINES LARA HORARIO        
SALA 1 EL CAUTIVO 17,45 20,10   12 años      
  YA NO QUEDAN JUNGLAS     22,35 16 años      
                 
SALA 2 THE OFFICIAL RELESASE PARTY OF A SHOWGIRL 18,00 20,30 22,35 12 años EVENTO - ESTRENO MUNDIAL
                 
SALA 3 UNA BATALLA TRAS OTRA 17,45 20,40   16 años      
                 
SALA 4 LA SOSPECHA DE SOFIA 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL  
                 
SALA 5 CAMPAMENTO GARRA DE OSO 18,00     TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA       
  EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO   20,10 22,35 16 años      
                 
SALA 6 GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA   V.O.S.E. 17,45     16 años V.O.S.E.    
  PARECIDO A UN ASESINATO   20,30 22,35 16 años      
                 
                 
PROGRAMACIÓN DEL 6, 8 Y 9 DE OCTUBRE (2025)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 EL CAUTIVO 17,45 20,10 22,35 12 años    
               
SALA 2 PARECIDO A UN ASESINATO 18,00 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 3 UNA BATALLA TRAS OTRA 17,45 20,40   16 años    
               
SALA 4 LA SOSPECHA DE SOFIA 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 5 MI AMIGA EVA 18,00     7 años    
  EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO   20,10 22,35 16 años    
               
SALA 6 GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA   V.O.S.E. 17,45     16 años V.O.S.E.  
  YA NO QUEDAN JUNGLAS   20,30 22,35 16 años    
               

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Comarca de Soria

Id propio: 93232

Id del padre: 90

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia