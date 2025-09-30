"La sospecha de Sofía" se estrena en Cines Lara
Cines Lara incorpora esta semana a su cartelera dos estrenos nacionales, entre ellos la nueva película de Imano Uribe, "La sospecha de Sofía", protagonizada por Álex González.
LA SOSPECHA DE SOFÍA
La mentira más peligrosa es la que nunca sospechas. La vida de Sofía y Daniel se anticipa prometedora y feliz hasta que Daniel recibe una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha.
La nueva película de Imanol Uribe, se trata de una adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta del mismo título escrita por Paloma Sánchez-Garnica.
Este thriller de espionaje que transcurre entre España y Alemania en plena Guerra Fría, está protagonizada por Álex González (Vivir sin permiso, Alacrán Enamorado) y Aura Garrido (Stockholm, El ministerio del tiempo).
PARECIDO A UN ASESINATO
Eva vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso; de nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia, nada podrá protegerla. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectarán a todos... Todos son testigos de verdades paralelas.
#ParecidoAUnAsesinato, el thriller de Antonio Hernández donde nada es lo que parece.
Blanca Suárez (Me he hecho viral, La piel que habito, El bar), Eduardo Noriega (Reina Roja, Perfectos desconocidos), Tamar Novas (Nowhere, Quien a hierro mata), la joven debutante Claudia Mora, Marian Álvarez (La unidad, El cuaderno de Sara), Raúl Prieto (Antidisturbios, La chica de nieve) y Joaquín Climent (La promesa, El lodo) son los protagonistas de esta inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas, y que únicamente podrá resolver el espectador.
|PROGRAMACIÓN DEL 3 OCTUBRE (2025)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|EL CAUTIVO
|17,45
|20,10
|12 años
|YA NO QUEDAN JUNGLAS
|22,35
|16 años
|SALA 2
|PARECIDO A UN ASESINATO
|18,00
|16 años
|ESTRENO NACIONAL
|THE OFFICIAL RELESASE PARTY OF A SHOWGIRL
|21,30
|12 años
|EVENTO -ESTRENO MUNDIAL
|SALA 3
|UNA BATALLA TRAS OTRA
|17,45
|20,40
|16 años
|SALA 4
|LA SOSPECHA DE SOFIA
|18,00
|20,30
|22,35
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 5
|CAMPAMENTO GARRA DE OSO
|18,00
|TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO
|20,10
|22,35
|16 años
|SALA 6
|GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA V.O.S.E.
|17,45
|16 años
|V.O.S.E.
|PARECIDO A UN ASESINATO
|20,30
|22,35
|16 años
