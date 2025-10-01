Apertura especial San Saturio del Centro Comercial Camaretas

Miércoles, 01 Octubre 2025 12:51

Este jueves, 2 de octubre, todoel centro comercial Camaretas estará abierto de 11:00 horas a 21:00 horas permitiendo así que los sorianos realicen sus compras y preparen su armario y hogar para este otoño con moda, decoración, tecnología…

Además pueden aprovechar el festivo en Soria capital para disfrutar con amigos y familia en Cines Lara y los restaurantes del centro comercial.

Alcampo también abrirá sus puertas en horario de 9’30 a 21’30 horas con el objetivo de ofrecer una mayor comodidad a sus clientes y facilitar las compras durante estos días festivos.

Además, los visitantes al centro podrán conocer la nueva ubicación del establecimiento Juguettos, que traslada sus instalaciones a la planta 1 del centro comercial.

Como es habitual, el servicio de bus será gratuito, y operará desde las 10’30 horas a 21’30 horas.

Centro Comercial Camaretas- bajo la gestión y comercialización de LyC consultores- continúa trabajando, año tras año, para poner al alcance los sorianos las mejores ofertas comerciales, instalaciones, actividades y servicios.