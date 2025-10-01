Apertura especial San Saturio del Centro Comercial Camaretas
Este jueves, 2 de octubre, todoel centro comercial Camaretas estará abierto de 11:00 horas a 21:00 horas permitiendo así que los sorianos realicen sus compras y preparen su armario y hogar para este otoño con moda, decoración, tecnología…
La nueva era de la estrella del pop Taylor Swiftie, estreno en Cines Lara
Además pueden aprovechar el festivo en Soria capital para disfrutar con amigos y familia en Cines Lara y los restaurantes del centro comercial.
Alcampo también abrirá sus puertas en horario de 9’30 a 21’30 horas con el objetivo de ofrecer una mayor comodidad a sus clientes y facilitar las compras durante estos días festivos.
Además, los visitantes al centro podrán conocer la nueva ubicación del establecimiento Juguettos, que traslada sus instalaciones a la planta 1 del centro comercial.
Como es habitual, el servicio de bus será gratuito, y operará desde las 10’30 horas a 21’30 horas.
Centro Comercial Camaretas- bajo la gestión y comercialización de LyC consultores- continúa trabajando, año tras año, para poner al alcance los sorianos las mejores ofertas comerciales, instalaciones, actividades y servicios.