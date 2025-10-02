Últimas plazas en Golmayo para campaña deportiva

Jueves, 02 Octubre 2025 08:23

Tras la buena acogida de la campaña deportiva de "Golmayo se mueve", con más de 400 solicitudes, el Ayuntamiento de Golmayo ha sacado las últimas plazas que quedan en los 3 turnos de yoga y yoga infantil.

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES AQUI: https://www.golmayo.es/actualidad/ultimas-plazas-actividades-deportivas

El plazo de inscripción se cierra el 12 de octubre.

El pago se realizará del 13 al 19 de octubre.