Últimas plazas en Golmayo para campaña deportiva

Tras la buena acogida de la campaña deportiva de "Golmayo se mueve", con más de 400 solicitudes,  el Ayuntamiento de Golmayo ha sacado las últimas plazas que quedan en los 3 turnos de yoga y yoga infantil.

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES AQUI: https://www.golmayo.es/actualidad/ultimas-plazas-actividades-deportivas

El plazo de inscripción se cierra el 12 de octubre.

El pago se realizará del 13 al 19 de octubre.

 

