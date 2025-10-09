Golmayo organiza en octubre segunda edición de la fiesta de la cerveza

Jueves, 09 Octubre 2025 11:12

El Ayuntamiento de Golmayo organizará el 17 y 18 de octubre una nueva edición de la fiesta de la cerveza, “Oktoberfest”, en la multipista cubierta de Camaretas.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, y el responsable de Festisoria, Mario Martínez, han presentado esta segunda edición de Oktoberfest, aunque con anterioridad se celebraba la fiesta de la cerveza artesana durante unos años.

La fiesta comenzará el viernes por la noche con la inauguración, en la que está prevista la actuación de Jaleio, grupo de versiones flamencas y rumberas y un DJ con karaoke.

El sábado continuará la fiesta al mediodía con un vermut amenizado por el grupo Burlancaster, con un tributo a la música de la década de los 80 y 90.

El alcalde ha asegurado que todos los municipios deben tener obras, buenas infraestructuras, educación, cultura y también actividades festivas, en el compromiso de realizar con sus recursos el mayor número de actividades posibles.

La principal novedad es que se celebra en dos jornadas, con una primera el viernes con la apertura del barril. En Alemania, la tradición es que el alcalde pinche el barril.

Por la tarde, habrá hinchables en el polideportivo y un campeonato de guiñote por parejas (20 euros por pareja, inscripción) y un campeonato de futbolín.

Oktober Music Band actuará a las ocho de la tarde. Una hora después lo hará el DJ Miguel Dejota, y después, a las diez, volverá a actuar Oktober Music Band.

Esta concierto coincidirá con la cena October Fest, con menú de codillo (13 euros) o salchicha grande con salsa (10 euros).

Ambos menús incluyen patatas, bebida y postre.

Hay que inscribirse en el Ayuntamiento de Golmayo, de manera presencial, o en su página web.

A las 23:00 horas, habrá un concierto del “chunguito” Juan Salazar, con la rumba de toda la vida.

Y de madrugada, habrá nueva sesión del DJ Miguel Dejota.