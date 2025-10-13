"La Cena", con Mario Casas y Alberto San Juan, estreno en Cines Lara

Lunes, 13 Octubre 2025 20:00

Cines Lara incluye esta semana cuatro estrenos en su cartelera, entre ellos "La Cena", protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, y que narra la cena de celebración solicitada por Franco dos semanas después de acabar la guerra civil.

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Gabby (Laila Lockhart Kraner) decide irse de viaje con su abuela Gigi (Gloria Estefan) rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera (Kristen Wiig), una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

La exitosa serie de animación se convierte en película y llega a los cines gracias a DreamWorks Animation. La primera aventura cinematográfica de Gabby y sus amigos combina animación y acción real y sumerge al espectador en un mundo de magia y fantasía. Todo está preparado para uno de los acontecimientos cinematográficos del año. Se abren las puertas de la casa de muñecas de Gabby, y entramos con una sonrisa.

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY: LA PELÍCULA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

LA CENA

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú: la fuga está servida.

El director Manuel Gómez Pereira (El amor perjudica seriamente la salud), se inspira en la obra teatral de José Luis Alonso de Santos “La cena de los generales”.

Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, el reparto coral de La cena se completa con Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines, entre otros.

LA CENA - Tráiler Oficial

CAZA DE BRUJAS

Una profesora universitaria atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentar sus propios errores y miedos. Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.

Del visionario cineasta Luca Guadagnino, CAZA DE BRUJAS es un apasionante drama psicológico interpretado por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield.

CAZA DE BRUJAS | Tráiler oficial en español HD - Exclusivamente en cine 17 de octubre

LA HERMANASTRA FEA

En una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta, La Hermanastra Fea sigue a Elvira mientras tiene que competir con su preciosa hermanastra. En un reino de cuento de hadas donde la belleza es un negocio despiadado, Elvira hará lo que haga falta para captar la atención del príncipe y así convertirse en la reina del baile.

Película de terror en que su directora la noruega Emilie Blichfeldt redefine el arquetipo de la hermanastra del cuento clásico de Cenicienta y aborda cómo los estándares estéticos condicionan la vida femenina.

Interpretada por Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss y Flo Fagerli.

https://betafiction.es/wp-content/uploads/2025/07/hermanastrafea_trl01_mp4_1080_esES-ltrt.mp4