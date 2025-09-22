La Cuerda del Pozo desciende una semana más en reservas de agua

Lunes, 22 Septiembre 2025 09:11

El embalse de la Cuerda del Pozo sigue descendiendo en sus reservas de agua y contiene actualmente 160,859 hectómetros cúbicos de agua, el 64,66 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 165,096 hectómetros cúbicos, el 66,36 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 133,633 hectómetros cúbicos de agua, el 53,72 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 6,00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -4,237 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones reistradas durante esta semana en la zona del embalse alcanzan los 5,20 litros por metro cuadrado.