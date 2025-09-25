Vinuesa avanza en tramitación de instalación de un centro de turismo

Vinuesa seguirá creciendo en dotaciones turísticas, tras aprobar la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, el proyecto del complejo "La Dehesilla Resort", que consiste en la implantación de un centro de turismo (resort).

Se proyecta su instalación en la parcela 9 del polígono 5, que tiene una superficie de 20,56 hectáreas y se encuentra vallada.

El acceso al complejo se realizará a través de la carretera SO-810, junto a la que se situará el edificio de servicios.

La instalación estará formada por 14 módulos residenciales prefabricados integrados en el bosque; un edificio común de servicios con recepción y área de restauración y un edificio de SPA con dos saunas y dos salas de masaje. Los módulos de alojamiento se realizarán íntegramente en madera y se levantarán del terreno sobre pilotes, sin movimientos de tierras.

Cada caseta contará con fosa séptica individual, la energía procedería de instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas y para la climatización se recurriría a instalaciones de aerotermia y estufas de leña o pellets.

Los informes de las distintas administraciones coinciden en que no es necesario una evaluación de impacto ambiental ordinaria e incluyen una serie de condiciones que se han recogido en el texto de informe ambiental aprobado por la Comisión.

Entre los criterios establecidos en la legislación de impacto ambiental que han determinado que el proyecto no se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria se puede destacar entre otras, la baja densidad de edificaciones, la no acumulación o sinergias negativas con otros proyectos, y la alta capacidad de acogida del medio al no afectar a espacios Red Natura 2000 ni a valores naturales singulares.

La Comisión ha acordado que el proyecto no precisa una tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de impacto ambiental, informando favorablemente e incluyendo una serie de medidas correctoras y protectoras para la protección del medioambiente.