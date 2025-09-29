La Cuerda del Pozo, al 63 por ciento de su capacidad

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:51

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 157,582 hectómetros cúbicos de agua, el 63,34 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 160,859 hectómetros cúbicos, el 64,66 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 131,597 hectómetros cúbicos de agua, el 52,90 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 5,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -3,277 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones reistradas durante esta semana en la zona del embalse alcanzan los 6,10 litros por metro cuadrado.