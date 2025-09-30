Astro Muriel Viejo prepara para el gran eclipse de 2026

Martes, 30 Septiembre 2025 08:42

"Astro Muriel Viejo" ofrece en octubre la oportunidad de prepararse para el gran eclipse solar de 2026.

Muriel Viejo, pueblo certificado como Destino Turístico Starlight debido a la calidad de su cielo para la observación astronómica, organizará el 10 y 11 de octubre un programa que permitirá conocer más sobre este fenómeno, que promete ser un atractivo turístico para la provincia.

El programa comenzará el 10 de octubre, a las seis de la tarde, con una charla astronómica que preparará para el gran eclipse 2026.

Por la noche, desde las nueve y media, se podrá realizar una observación nocturna (10 euros por persona).

El 11 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, habrá sesiones de 45 minutos (hasta completar el aforo (5 euros/persona) en el planteario gigante.

De 11:30 a 12:30 horas se organizará un taller de nebulosas (5 euros por persona) y por la tarde, de 18:00 a 19:00 horas, habrá observación solar.

Muriel Viejo cuenta con la certificación de la Fundación Starlight, reconociendo la calidad de su cielo nocturno y su idoneidad para la implantación del astroturismo.

Esta certificación permite a la localidad y a sus establecimientos como el Hotel El Cielo de Muriel promover y ofrecer experiencias de turismo sostenible centradas en la observación del firmamento.