Astro Muriel Viejo prepara para el gran eclipse de 2026
"Astro Muriel Viejo" ofrece en octubre la oportunidad de prepararse para el gran eclipse solar de 2026.
Muriel Viejo, pueblo certificado como Destino Turístico Starlight debido a la calidad de su cielo para la observación astronómica, organizará el 10 y 11 de octubre un programa que permitirá conocer más sobre este fenómeno, que promete ser un atractivo turístico para la provincia.
El programa comenzará el 10 de octubre, a las seis de la tarde, con una charla astronómica que preparará para el gran eclipse 2026.
Por la noche, desde las nueve y media, se podrá realizar una observación nocturna (10 euros por persona).
El 11 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, habrá sesiones de 45 minutos (hasta completar el aforo (5 euros/persona) en el planteario gigante.
De 11:30 a 12:30 horas se organizará un taller de nebulosas (5 euros por persona) y por la tarde, de 18:00 a 19:00 horas, habrá observación solar.
Muriel Viejo cuenta con la certificación de la Fundación Starlight, reconociendo la calidad de su cielo nocturno y su idoneidad para la implantación del astroturismo.
Esta certificación permite a la localidad y a sus establecimientos como el Hotel El Cielo de Muriel promover y ofrecer experiencias de turismo sostenible centradas en la observación del firmamento.