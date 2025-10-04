Regulado acceso a Laguna Negra en octubre

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión ha establecido las condiciones de funcionamiento del sistema de regulación y control de acceso de vehículos e información, que incluye el funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra, para el mes de octubre.

El sistema de información y regulación funcionará los fines de semana, puente del Pilar incluido.

Los sábados y el domingo 12 de octubre estará operativo de 09.30 a 17.30 horas.

El servicio de autobús únicamente se prestará los sábados y el citado domingo día 12, de 09.30 a 14.30 y de 16.00 a 17.30 horas.

El sistema también estará operativo el resto de los domingos y el lunes día 13, en horario de 09.30 a 14.30 (no habrá servicio de autobús).

De lunes a viernes, la barrera del Paso de la Serrá permanecerá abierta, por lo que se podrá acceder al aparcamiento superior.

El acceso se realizará por la pista de evacuación y el descenso por la pista tradicional.

Este sistema tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

El horario de apertura de la Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante el mes de octubre es: lunes, martes y miércoles, cerrado; jueves, de 10.00 a 17.00 horas; viernes, sábados y domingo día 12, de 10.00 a 18.00 horas; resto de domingos y lunes día 13, de 10.00 a 15.00 horas.