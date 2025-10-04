Golmayo sigue a la cabeza de municipios sorianos en renta media
Golmayo sigue siendo el municipio de Soria con más renta según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria sobre los declarantes del IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes en 2023.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2023/jrubikf6b1df8fe9d9e1b349886f03cf541e3fd2e65dd05.html
Renta bruta y Renta disponible por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Soria
|
|
Total
|
Mayores de 500.000
|
De 100.001 a 500.000
|
De 50.001 a 100.000
|
De 20.001 a 50.000
|
De 10.001 a 20.000
|
De 5.001 a 10.000
|
De 1.001 a 5.000
|
Menores o iguales de 1.000
|
NÚMERO DE DECLARACIONES
|
53.786
|
-
|
-
|
-
|
28.094
|
-
|
6.103
|
10.932
|
8.657
|
NÚMERO DE TITULARES
|
57.989
|
-
|
-
|
-
|
29.808
|
-
|
6.689
|
11.973
|
9.519
|
NÚMERO DE MUNICIPIOS
|
182
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
2
|
8
|
171
|
NÚMERO DE HABITANTES
|
90.142
|
-
|
-
|
-
|
40.750
|
-
|
10.680
|
19.020
|
19.692
|
RENTAS DEL TRABAJO
|
1.218.040
|
-
|
-
|
-
|
709.664
|
-
|
132.194
|
231.042
|
145.141
|
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO
|
39.859
|
-
|
-
|
-
|
22.727
|
-
|
3.521
|
7.257
|
6.355
|
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS
|
52.447
|
-
|
-
|
-
|
30.276
|
-
|
4.712
|
7.966
|
9.494
|
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
|
99.682
|
-
|
-
|
-
|
44.793
|
-
|
11.773
|
20.458
|
22.657
|
OTRAS RENTAS
|
3.255
|
-
|
-
|
-
|
1.787
|
-
|
294
|
634
|
540
|
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS
|
35.817
|
-
|
-
|
-
|
17.798
|
-
|
3.107
|
7.375
|
7.537
|
RENTAS EXENTAS
|
43.726
|
-
|
-
|
-
|
22.902
|
-
|
5.717
|
8.407
|
6.700
|
RENTA BRUTA
|
1.492.826
|
-
|
-
|
-
|
849.947
|
-
|
161.317
|
283.139
|
198.424
|
COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
|
56.631
|
-
|
-
|
-
|
32.052
|
-
|
6.484
|
11.983
|
6.113
|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
|
206.036
|
-
|
-
|
-
|
126.344
|
-
|
20.920
|
35.152
|
23.619
|
RENTA DISPONIBLE
|
1.230.192
|
-
|
-
|
-
|
691.556
|
-
|
133.923
|
236.021
|
168.692
|
RENTA BRUTA MEDIA
|
27.755
|
-
|
-
|
-
|
30.254
|
-
|
26.432
|
25.900
|
22.921
|
RENTA DISPONIBLE MEDIA
|
22.872
|
-
|
-
|
-
|
24.616
|
-
|
21.944
|
21.590
|
19.486
Datos económicos y tributarios del impuesto por CCAA, provincia y tamaño de población
Tamaño de población: Total , Distribución geográfica: Soria
|
|
Número
|
Importe
|
Media
|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido)
|
45.568
|
960.487
|
21.078
|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
|
36.095
|
38.477
|
1.066
|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS
|
28.977
|
39.536
|
1.364
|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
|
6.992
|
80.085
|
11.454
|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES
|
2.575
|
10.847
|
4.212
|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
|
13.154
|
38.863
|
2.954
|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO
|
52.698
|
1.161.573
|
22.042
|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE
|
11.021
|
24.717
|
2.243
|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN
|
52.345
|
1.136.484
|
21.711
|
CUOTAS ÍNTEGRAS
|
38.143
|
213.971
|
5.610
|
DEDUCCIONES GENERALES
|
15.332
|
6.415
|
418
|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
|
3.991
|
2.073
|
519
|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
|
37.652
|
206.036
|
5.472
|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
|
51.994
|
203.268
|
3.909
|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR
|
14.396
|
27.659
|
1.921
|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER
|
37.926
|
28.377
|
748
Golmayo sigue siendo el municipio de la provincia con mayor renta media. Junto con Soria capital, es el único municpio que supera los 30.000 euros de media.
El ranking de Soria por renta media
- Golmayo. 32.262 euros, de renta media, lo que le sitúa en el puesto 17 entre los municipios de Castilla y León.
- Soria. 30.253 euros, de media, 33º puesto en ranking de municipios de Castilla y León.
- Ágreda. El tercer puesto provincial con 26.734 euros de renta media.
- Almazán. Renta media de 26.686 euros.
- Ólvega. 26.520 euros.
- El Burgo. Renta media se sitúa ahora en 26.145
- San Esteban. 24.663 euros de renta media.
- San Leonardo de Yagüe. 24.197 euros, de media.
- Arcos de Jalón, renta media de 22.575 euros.
- Duruelo de la Sierra renta media de 21.770 euros.