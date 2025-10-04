Sábado, 04 Octubre 2025
Golmayo sigue a la cabeza de municipios sorianos en renta media

Golmayo sigue siendo el municipio de Soria con más renta según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria  sobre los declarantes del IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes en 2023. 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2023/jrubikf6b1df8fe9d9e1b349886f03cf541e3fd2e65dd05.html

Renta bruta y Renta disponible por CCAA, provincia y tamaño de población

Distribución geográfica: Soria

Total

Mayores de 500.000

De 100.001 a 500.000

De 50.001 a 100.000

De 20.001 a 50.000

De 10.001 a 20.000

De 5.001 a 10.000

De 1.001 a 5.000

Menores o iguales de 1.000

NÚMERO DE DECLARACIONES

53.786

-

-

-

28.094

-

6.103

10.932

8.657

NÚMERO DE TITULARES

57.989

-

-

-

29.808

-

6.689

11.973

9.519

NÚMERO DE MUNICIPIOS

182

-

-

-

1

-

2

8

171

NÚMERO DE HABITANTES

90.142

-

-

-

40.750

-

10.680

19.020

19.692

RENTAS DEL TRABAJO

1.218.040

-

-

-

709.664

-

132.194

231.042

145.141

RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO

39.859

-

-

-

22.727

-

3.521

7.257

6.355

RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS

52.447

-

-

-

30.276

-

4.712

7.966

9.494

RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

99.682

-

-

-

44.793

-

11.773

20.458

22.657

OTRAS RENTAS

3.255

-

-

-

1.787

-

294

634

540

GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS

35.817

-

-

-

17.798

-

3.107

7.375

7.537

   RENTAS EXENTAS

43.726

-

-

-

22.902

-

5.717

8.407

6.700

   RENTA BRUTA

1.492.826

-

-

-

849.947

-

161.317

283.139

198.424

COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

56.631

-

-

-

32.052

-

6.484

11.983

6.113

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

206.036

-

-

-

126.344

-

20.920

35.152

23.619

   RENTA DISPONIBLE

1.230.192

-

-

-

691.556

-

133.923

236.021

168.692

RENTA BRUTA MEDIA

27.755

-

-

-

30.254

-

26.432

25.900

22.921

RENTA DISPONIBLE MEDIA

22.872

-

-

-

24.616

-

21.944

21.590

19.486

 

Datos económicos y tributarios del impuesto por CCAA, provincia y tamaño de población

Tamaño de población: Total , Distribución geográfica: Soria

Número

Importe

Media

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido)

45.568

960.487

21.078

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

36.095

38.477

1.066

RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS

28.977

39.536

1.364

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6.992

80.085

11.454

OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES

2.575

10.847

4.212

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

13.154

38.863

2.954

BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO

52.698

1.161.573

22.042

REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE

11.021

24.717

2.243

BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN

52.345

1.136.484

21.711

CUOTAS ÍNTEGRAS

38.143

213.971

5.610

DEDUCCIONES GENERALES

15.332

6.415

418

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS

3.991

2.073

519

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

37.652

206.036

5.472

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

51.994

203.268

3.909

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR

14.396

27.659

1.921

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER

37.926

28.377

748

Golmayo sigue siendo el municipio de la provincia con mayor renta media. Junto con Soria capital, es el único municpio que supera los 30.000 euros de media.

El ranking de Soria por renta media 

  1. Golmayo. 32.262 euros, de renta media, lo que le sitúa en el puesto 17 entre los municipios de Castilla y León. 
  2. Soria. 30.253 euros, de media, 33º puesto en ranking de municipios de Castilla y León.
  3. Ágreda. El tercer puesto provincial con 26.734 euros de renta media.
  4. Almazán. Renta media de 26.686 euros.
  5. Ólvega. 26.520 euros.
  6. El Burgo. Renta media se sitúa ahora en 26.145
  7. San Esteban. 24.663 euros de renta media.
  8. San Leonardo de Yagüe. 24.197 euros, de media.
  9. Arcos de Jalón, renta media de 22.575 euros.
  10. Duruelo de la Sierra renta media de 21.770 euros.

 

