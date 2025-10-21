Familia agradece a Guardia Civil trato recibido en rescate en Cañón del Río Lobos

Martes, 21 Octubre 2025 09:43

La familia de un matrimonio rescatado este verano en el Parque Natural del Cañón del Rio Lobos, donde se había perdido, ha remitido al máximo responsable de la Guardia Civil de la provincia una carta en la que agradece a los miembros de la patrulla que participaron en el rescate de sus padres y al agente que coordino la operación desde el COS.

En la misiva la familia agradece a la patrulla del puesto de San Leonardo de Yagüe “el cariño y cuidado excepcionales con los que estos funcionarios atendieron a mis padres. No se limitaron a cumplir con su obligación profesional, sino que ofrecieron un trato humano, cercano y comprensivo que tranquilizó y consoló́ a dos personas mayores que se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad física y emocional”.

Además ha destacado que “su actuación demostró́ que detrás del uniforme hay personas con una vocación de servicio auténtica y un compromiso genuino con el bienestar de los ciudadanos”, fueron más allá de su deber

La familia ha resaltado en su misiva que “actuaciones como esta hacen que los ciudadanos nos sintamos profundamente orgullosos de nuestros funcionarios públicos. En una época en la que a menudo se cuestiona la calidad de los servicios públicos, encontrar profesionales que combinan competencia técnica con calidad humana es motivo de satisfacción y reconocimiento. Su profesionalidad, humanidad y dedicación han convertido lo que pudo ser una tragedia en un testimonio de la excelencia del servicio público español”.

Desde AEGC, asociación que engloba todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, han agradecido públicamente estas palabras de gratitud de la familia hacia sus compañeros que cada día tratan de suplir las carencias con las que deben prestar servicio con su profesionalidad y, en este caso concreto, con un trato humano, cercano y comprensivo hacia el matrimonio que se encontraba deshidratado, nervioso y con una condición médica delicada.

Servicios como este justifican el orgullo de AEGC de ser y representar a los guardias civiles y defender las mejoras laborales que les permitirían dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Ante este agradecimiento de la familia no se ha preguntado cuánto se mejoraría en seguridad de los ciudadanos sí contarán con personal suficiente y con los medios materiales necesarios.