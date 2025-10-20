Lunes, 20 Octubre 2025
Buscar
Muy nuboso
12.6 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Pinares

Provincia | Pinares

La Cuerda del Pozo mantiene sus reservas de agua en el 60 por ciento

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 150,478 hectómetros cúbicos de agua, el 60,49 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 151,581 hectómetros cúbicos, el 60,93 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 136,833 hectómetros cúbicos de agua, el 55,00 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -1.103 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 22.20 litros por metro cuadrado.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Pinares

Id propio: 93695

Id del padre: 85

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia