La Cuerda del Pozo mantiene sus reservas de agua en el 60 por ciento

Lunes, 20 Octubre 2025 09:55

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 150,478 hectómetros cúbicos de agua, el 60,49 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 151,581 hectómetros cúbicos, el 60,93 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 136,833 hectómetros cúbicos de agua, el 55,00 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -1.103 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 22.20 litros por metro cuadrado.