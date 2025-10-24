El Mitma licita mejora de intersección de N-234 con acceso a Cabrejas del Pinar

Viernes, 24 Octubre 2025 13:15

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,31 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para mejorar la intersección ubicada en el kilómetros 385 de la carretera N-234 que da acceso a Cabrejas del Pinar.

El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, según ha confirmado el Mitma.

Actualmente, la intersección en ‘T’ existente entre la N-234 y la carrera local de acceso a Cabrejas del Pinar dispone de carriles centrales de giro a izquierda, pero no de carriles de aceleración ni deceleración.

El objeto de la actuación es mejorar este punto, convirtiéndola en un lugar más seguro de acceso y comunicación entre ambas vías, donde se han registrado accidentes de tráfico en los últimos años y se viven situaciones de inseguridad cuando los camiones tienen que maniobrar para acceder a la carretera N-234.

Para ello, se ha planteado un diseño mediante una glorieta partida, de modo que los vehículos que circulen por la carretera nacional podrán continuar su recorrido sin cambiar de trayectoria; mientras que el resto de los movimientos se realizarán a través de la propia glorieta y los carriles de aproximación a la glorieta y de incorporación a la carretera nacional (carriles de cambio de velocidad).

A su vez, el proyecto también contempla la ampliación de la calzada para ejecutar los carriles de cambio de velocidad y de la zona de conexión de la vía no prioritaria (carretera de acceso a Cabrejas del Pinar) con la N-234, para ampliar los radios de giro y sus correspondientes isletas o semirotondas.

Mejora de las carreteras del Estado en la provincia de Soria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que está trabajando intensamente en la mejora de las carreteras del Estado en la provincia de Soria.

Como prueba de ello, ha recordado que este verano se adjudicaron por 10,4 millones de euros la conservación de 150 km en diversos tramos de las autovías A-11 y SO-20, y en las carreteras N-111 y N-2.

Además, recientemente también se ha adjudicado un contrato para ejecutar trabajos de rehabilitación en la A-11 en la variante de Burgo de Osma, donde se destinarán 2,6 millones de euros; y, también en esta localidad, se ha adjudicado la mejora del firme de un tramo de 10 km de la carretera N-122 por otros 549.485 euros.