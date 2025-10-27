El Quintanarejo, en el top 10 de temperaturas bajo cero en España

Lunes, 27 Octubre 2025 17:36

La estación meteorológica ubicada en El Quintanarejo, en Vinuesa, ha registrado este lunes una de las diez temperaturas bajo cero de España.

En concreto, el termómetro ha marcado 2,9 grados bajo cero a las ocho de la mañana de hoy viernes, según el resumen estadístico, de temperaturas máximas y mínimas, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la misma estación, la temperatura máxima ha alcanzado hoy los 18,3 grados a las 15:10 horas.

La temperatura mínima se ha registrado en Cap de Vaquéira, en el Pirineo lerinado, con 6,3 grados bajo cero.

Dentro de Castilla y León, el puerto del Pico, en Ávila, ha registrado la temperatura mínima y la segunda de España, con 5,3 grados bajo cero.

Cuéllar, en Segovia, ha marcado la sexta temperatura mínima, con 3,5 grados bajo cero, en la jornada de hoy.

Las temperaturas máximas se han registrado en las Islas Canarias, con 28,8 grados a las 11 horas de la mañana, en Las Palmas de Gran Canaria.