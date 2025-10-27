Lunes, 27 Octubre 2025
El Quintanarejo, en el top 10 de temperaturas bajo cero en España

La estación meteorológica ubicada en El Quintanarejo, en Vinuesa, ha registrado este lunes una de las diez temperaturas bajo cero de España.

Estación

Provincia

Hora

°C

Datos de:

Cap de Vaquèira

Lleida

00:10

-6.3

17:10

Puerto del Pico

Ávila

07:30

-5.3

16:00

Astún- La Raca

Huesca

00:00

-4.3

17:10

Reinosa

Cantabria

07:50

-3.6

17:10

Sanabria, Robleda-Cervantes

Zamora

07:40

-3.5

17:00

Cuéllar

Segovia

07:50

-3.5

16:00

Palacios de la Sierra

Burgos

07:40

-3.3

17:10

Xinzo de Limia

Ourense

07:10

-3.0

17:10

Martinet

Lleida

07:10

-2.9

17:00

Vinuesa, Quintanarejo

Soria

08:00

-2.9

17:00

En concreto, el termómetro ha marcado 2,9 grados bajo cero a las ocho de la mañana de hoy viernes, según el resumen estadístico, de temperaturas máximas y mínimas, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la misma estación, la temperatura máxima ha alcanzado hoy los 18,3 grados a las 15:10 horas.

La temperatura mínima se ha registrado en Cap de Vaquéira, en el Pirineo lerinado, con 6,3 grados bajo cero.

Dentro de Castilla y León, el puerto del Pico, en Ávila, ha registrado la temperatura mínima y la segunda de España, con 5,3 grados bajo cero.

Cuéllar, en Segovia, ha marcado la sexta temperatura mínima, con 3,5 grados bajo cero, en la jornada de hoy.

Las temperaturas máximas se han registrado en las Islas Canarias, con 28,8 grados a las 11 horas de la mañana, en Las Palmas de Gran Canaria. 

