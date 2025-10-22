Dos tramos de la N-111 en Soria, entre los más peligrosos de la red estatal del Estado

Miércoles, 22 Octubre 2025 08:14

Dos tramos de la carretera nacional N-111, que atraviesa la provincia de norte a sur, figuran entre los más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado, según el último finrome de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

En concreto se trata de los puntos kilométricos 173 y 177, situados en los puestos noveno y décimo del ranking de los tramos más peligrosos de la red estatal de carreteras en España.

En ambos casos, los dos tramos tienen una intensidad media diaria de 90 vehículos y un índice de peligrosidad de 722,9, con un accidente con herido o muerto y un herido o muerto.

Otros de los tramos más peligrosos, en los puestos 20º y 35º son los kilómetros 176 y 163 de la N-2, respectivamente, con tráfico diario de 104 y 157 vehículos y con íncides de peligrosidad de 368,2 y 268,9. El número de accidentes y heridos o muertos se sitúa en 1.

Además, en el puesto 155º hay otro punto peligroso en el kilómetro 69 de la N-110 en Soria, desde Int. SO-P-4024 al Int. SO-P-5004 y desde Int. SO-P-5004 al Int. SO-P-4003.

Con una intensidad media de 1.616 vehículos, un índice de peligrosidad de 115,8 y una media de tres accidentes y cuatro víctimas (heridos o fallecidos).

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2).

Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados “puntos negros” que es necesario corregir.

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a , en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a , en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11 , en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas y en el kilómetro 12 de la autovía A-55 , a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2023 ha aumentado su índice de peligrosidad tres décimas respecto del año 2022.

Así, en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

El kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), superando 14 veces el índice nacional medio.

No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves. Le sigue el km 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves (38).

CASTILLA Y LEÓN (47) 5.671 km 106 ACV 154 VIC.

Nº PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC 214 ÁVILA N-501 2 CONVENCIONAL 951 98,4 2 4 239 N-501 19 CONVENCIONAL 619 91,1 1 1 123 N-502 60 CONVENCIONAL 1.744 131,2 4 4 212 N-502 66 CONVENCIONAL 1.744 98,4 3 4 229 BURGOS N-232 547 CONVENCIONAL 1.139 93,8 2 2 107 N-622 71 CONVENCIONAL 374 145,1 1 1 142 N-623 16 CONVENCIONAL 881 119,6 2 3 248 N-629 24 CONVENCIONAL 3.548 89,1 5 5 207 LEÓN N-120 264 CONVENCIONAL 535 99,5 1 1 50 N-536 0 CONVENCIONAL 1.824 230,4 7 8 199 N-6 321 CONVENCIONAL 1.134 101,9 2 2 34 N-6 327 CONVENCIONAL 1.015 277,0 5 9 95 N-6 340 CONVENCIONAL 365 157,3 1 2 62 N-6 429 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 63 N-6 430 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 113 N-621 83 CONVENCIONAL 1.362 138,8 3 3 16 N-621 111 CONVENCIONAL 510 436,1 257,0 5 7 52 N-621 119 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 53 N-621 121 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 14 N-625 102 CONVENCIONAL 656 575,0 568,8 4 8 31 N-625 111 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 32 N-625 122 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 33 N-625 129 CONVENCIONAL 656 287,5 2 3 147 PALENCIA N-120 185 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 42 N-120 195 CONVENCIONAL 414 246,5 2 3 148 N-120 206 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 252 N-611 17 CONVENCIONAL 656 87,9 1 1 74 N-622 82 CONVENCIONAL 648 187,7 2 3 116 SALAMANCA N-501 56 CONVENCIONAL 435 135,2 1 1 114 N-620 222 CONVENCIONAL 2.642 136,7 5 10 25 N-620 251 CONVENCIONAL 626 320,8 229,6 3 8 65 N-620 257 CONVENCIONAL 626 213,9 229,6 2 4 119 N-620 311 CONVENCIONAL 585 134,0 1 1 233 SEGOVIA N-110 117 CONVENCIONAL 2.404 92,1 4 10 231 N-110 128 CONVENCIONAL 2.540 93,0 4 6 155 SORIA N-110 69 CONVENCIONAL 1.616 115,8 3 4 9 N-111 173 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 10 N-111 177 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 35 N-2 163 CONVENCIONAL 157 268,9 1 1 20 N-2 176 CONVENCIONAL 104 368,2 1 1 225 VALLADOLID N-620 169 CONVENCIONAL 638 94,0 1 1 263 N-620 179 CONVENCIONAL 897 84,4 1 1 12 ZAMORA N-122 530 CONVENCIONAL 81 691,0 2 5 81 N-525 52 CONVENCIONAL 764 170,0 2 5 103 N-525 99 CONVENCIONAL 370 147,2 1 1 47 N-620 200 CONVENCIONAL 559 235,4 2 2 168 N-630 255 CONVENCIONAL 497 109,7 1 1