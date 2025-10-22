Sometida a información pública el proyecto de planta de biogás en San Esteban de Gormaz

Miércoles, 22 Octubre 2025 07:28

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto de planta de valorización de residuos orgánicos y generación de biogás promovido por Planta Biometano San Esteban de Gormaz, S.L.

El proyecto, con emplazamiento en la parcela 98 del polígono 96 del término municipal de San Esteban de Gormaz, contempla el tratamiento biológico de residuos no peligrosos y la producción de biogás y fertilizantes, con una capacidad superior a 75 toneladas diarias.

El expediente, identificado con el número 152-24-AASO, podrá consultarse durante un plazo de treinta días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La documentación está disponible en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental (C/ Rigoberto Cortejoso 14, Valladolid), en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria (C/ Linajes 1), y en la web de la Junta de Castilla y León.



Durante este periodo, cualquier persona o entidad interesada podrá presentar alegaciones u observaciones a través del formulario disponible en el siguiente enlace, indicando el número de expediente.