"Sobremesa y canto compartido" llenan de música el XII festival Aires de Dulzaina

Martes, 21 Octubre 2025 15:00

San Esteban de Gormaz se prepara para acoger este fin de semana próximo la duodécima edición del festival Aires de Dulzaina, un referente en la música tradicional castellana y motor de la promoción del folklore en la región.

Del 24 al 26 de octubre, el municipio se llenará de música, baile, talleres y encuentros intergeneracionales, bajo la temática de este año: “sobremesa y canto compartido”, que invita a disfrutar de la música en comunidad y celebrar la riqueza cultural de la tradición oral y musical.

Se trata de un festival que este fin de semana alcanza su edición número 12 y que destaca por el interés que despierta su programación, incluyendo su puesta en escena, pero también por el prestigio alcanzado en el mundo de la música folk, por la diversidad geográfica de los artistas participantes, diversidad de las propuestas y pertinencia de las mismas.

Su programación propone una experiencia inmersiva en el planeta dulzaina con todas sus variantes y peculiaridades, a través de actividades como talleres, conferencias, pasacalles, teatralizaciones, conciertos, recreación de fiestas populares de interés, exposiciones, comidas populares, etc.

Su organización corre a cargo de la Asociación Cultural "Aires de dulzaina", (www.airesdedulzaina.com) creada en 2021 para optimizar las actividades encaminadas poner en pie uno de los mejores certámenes de dulzaina que puedan existir, permitir un mejor acceso a las ayudas y subvenciones de las administraciones públicas y canalizar mejor las vías de interlocución con los distintos agentes implicados.

Los principales responsables de organización del festival, la Asociación Cultural "Aires de dulzaina", cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León.

Pero sobre todas las cosas hay algo único y que únicamente se consigue en unos pocos lugares privilegiados, y no es otra cosa que el calor que aportan las gentes de San Esteban de Gormaz, que consiguen con su particular forma de ser y entender la vida, tan propia de la cultura del vino, que participantes y visitantes se encuentren como en su propia casa o incluso mejor.

El festival, que mantiene su estructura clásica con viernes escolar, pasacalles, escenarios de escuelas, certamen y conciertos nocturnos, se completa con una exposición homenaje a Jesús Arranz “Jesuso”, figura emblemática del festival desde su primera edición desde sus inicios, en 2003, cuyas fotografías narran la historia viva de Aires de Dulzaina y la implicación de músicos, vecinos y voluntariado.

Entre los platos fuertes de la programación destacan:

- Taller y concierto de Mayalde (Salamanca), combinando humor, música y tradición para escolares y público general.

- Pasacalles al Lagar de San Miguel con almuerzo tradicional y música de encuentro entre la Joven Orquesta de Soria, Escuela de Dulzaina y Gaiteros de Sena, Escuela de Dulzaina de Estella-Lizarra, Escuela de Dulzaina y Percusión de San Esteban de Gormaz.

- Certamen musical con Los Cámbaros (Cantabria), Casa Corazón (Albacete), La Garrota (Segovia) y concierto de El Nido (Burgos), con una propuesta que fusiona música de raíz con lenguaje contemporáneo.

- Espectáculo de la Nova Muixeranga de Algemesí (Valencia) y espectáculo infantil de Triguiñuelas (Segovia), que acercan la tradición y la cultura popular a todas las edades.

Descargar el folleto completo: FOLLETO

Aires de Dulzaina

Aires de Dulzaina no solo es un festival: es un espacio de encuentro cultural, convivencia y transmisión de patrimonio, que fortalece la identidad del territorio y visibiliza la música tradicional como motor de cohesión social.

Exposición:

Esta edición la exposición es un homenaje a Jesús Arranz, "Jesuso", músico que ha acompañado al festival desde la primera edición (2003) con su caja y que, además, siempre trajo su cámara para inmortalizar el festival.

Sus fotografías, tomadas a lo largo de todas las ediciones, no solo documentan lo ocurrido: cuentan lo que significa Aires de dulzaina -convivencia, emoción y pueblo en movimiento- y conforman un patrimonio visual que queremos preservar y compartir.

La muestra recorre dos décadas de imágenes y la historia común que han tejido músicos, organizadores, voluntariado, vecinos y visitantes, rindiendo un recuerdo especial a Jesuso tras su despedida en 2024.

Fecha: del viernes 24 de octubre al domingo 2 de noviembre

Lugar: Pl. San Esteban, 22, 42330, San Esteban de Gormaz (Soria)

Programación:

VIERNES 24

MAÑANA

El viernes se abre el festival con el taller didáctico para el alumnado, a cargo de Mayalde (Salamanca). Con más de 35 años de trayectoria, este grupo familiar -Eusebio y Pilar con sus hijos Arturo y Laura- rescata la memoria popular y convierte objetos cotidianos (cucharas, cazuelas, morteros...) en instrumentos, mezclando música, humor y tradición (Salón de Actos).

TARDE

20:00h - Mayalde en concierto en el Salón de Actos: una cita para todos los que quieran acercarse para disfrutar de su energía cercana y su manera única de contar y cantar la música de raíz.

NOCHE

A las 23:00h la villa se llena de música con la animación nocturna por las calles de San Esteban de Gormaz: pequeños recorridos, paradas improvisadas y baile en las plazas y rincones, para que vecinos y visitantes se sumen a la fiesta.

SÁBADO 25

MAÑANA

A las 10:00 horas, reunión en la Plaza el Frontón para la recepción de participantes. A las 10:30 horas arranca el pasacalles hasta el Lagar de San Miguel, donde espera el almuerzo tradicional; música, brindis y encuentro entre cuadrillas para calentar la jornada.

Después, bajada hasta la plaza mayor.

A las 12:00 horas, bienvenida de autoridades y escenario escuelas en la Plaza Mayor, con el relevo de las nuevas generaciones sobre el escenario.

Enclave Musical - Joven Orquesta de Soria (Soria): Aula de Dulzaina creada en 2020-2021, +30 alumnos, acompaña actos oficiales como la comparsa de gigantes y cabezudos.

Escuela de dulzaineros y gaiteros de Sena ( Huesca): de la Escuela Aragonesa de Gaita; enseña dulzaina, gaita y tambor y ha impulsado grupos locales como Xixena.

Escuela de Dulzaina de Estella-Lizarra (Navarra): heredera de la Academia Municipal de Gaita (1983), hoy Aula de Gaita y Tambor en la Escuela "Julián Romano", cantera de gaiteros.

Escuela de Dulzaina y Percusión de San Esteban de Gormaz (Soria): desde 2010, con Agustín Pindado; presente en las fiestas de la zona y en encuentros regionales.

Durante este rato también se podrán degustar castañas asadas desde Miranda del Castañar.

A las 15:00 horas, comida popular en la Carpa: un rato de descanso y convivencia entre escuelas, grupos y público antes del certamen. Mesas corridas, brindis y música de fondo para seguir compartiendo repertorios, anécdotas y ganas de baile.

TARDE

19:00h -Pipirijaina Teatro. presenta el Certamen del sábado por la tarde, en sintonía con el Escenario y los grupos invitados.

Los Cámbaros (Cantabria): Dúo de rabel, dulzaina, violín, acordeón y voces; tradición cántabra, piezas propias e historias contadas con humor.

Casa Corazón (Albacete): Flautas traveseras de madera, guitarras y dulzaina del sur para renovar la copla y el repertorio popular con mirada actual.

La Garrota (Segovia): Colectivo que actualiza la tradición castellana uniendo veteranos y nuevas generaciones; combina experiencia, etnografía e innovación escénica.



NOCHE

22:00h -En el exterior de la carpa municipal será la cena popular.

23:30h - Concierto en la carpa municipal: EL NIDO (Burgos)

Para cerrar un sábado de Aires qué mejor que el directo de El Nido. El quinteto burgalés lleva la música de raíz a un lenguaje contemporáneo: jotas, ajechaos, charros y ruedas que conviven con percusión casera y una puesta en escena poderosa. En 2022 lanzaros su primer LP Refugios al cielo abierto y el disco contó con colaboraciones de artistas como David Ruiz (La M.O.D.A.), Ari Rubio (TéCanela) y Orégano. En sus últimos trabajos también contaron con colaboraciones como Rozalen o Rodrigo Cuevas. Han pisado más de 130 escenarios y festivales como WOMAD o Sonorama, con elogios de Cadena SER, MondoSonoro o Jenesaipop.

Un final de jornada para hacer sonar y bailar la tradición con mirada moderna.

Entrada online: https://pagos.airesdedulzaina.com/

DOMINGO 26

MAÑANA

11:00h -Pasacalles por el casco histórico. Llegamos al último día del festival y lo arrancamos a las 11:30h con un pasacalles por el casco histórico, de la mano de los músicos participantes en el festival y la Nova Muixeranga de Algemesí, hasta llegar a la plaza mayor.

La Nova Muixeranga de Algemesí (Valencia), fundada en 1997: torres humanas que unen tradición y modernidad, con valores de esfuerzo, igualdad y cooperación. Más que acrobacias, cada figura es objetivo común e inclusión. Su presencia en esta edición es también un gesto de apoyo tras la DANA de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

TARDE

Como broche final a esta duodécima edición de Aires y como en otras ediciones, a las 18:30h, espectáculo infantil en la carpa municipal: .

Triguiñuelas (Segovia): trío de folk castellano para peques y familias; violín, guitarras, voces y percusión, con juegos y participación. Concierto dinámico y pedagógico que acerca la tradición a los más pequeños.

Más información y descarga de fotografías en: https://www.airesdedulzaina.com/festival/aires-de-dulzaina-2025.html