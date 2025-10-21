Diputación respalda nueva edición de festival de música "Aires de Dulzaina"

Martes, 21 Octubre 2025 11:20

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el presidente de la Asociación Cultural Aires de Dulzaina, Alfonso López, han firmado un convenio de colaboración por el que la institución provincial destina 10.000 euros a la celebración de la duodécima edición del Festival “Aires de Dulzaina”.

Durante la firma, Serrano ha destacado la importancia de apoyar eventos que fortalecen la identidad cultural de la provincia.

“Cada dos años este festival atrae a centenares de amantes del folclore que disfrutan de la Ribera del Duero y de nuestras tradiciones. Desde la Diputación queremos seguir respaldando estas iniciativas que mantienen vivo el patrimonio inmaterial de la provincia de Soria y proyectan la imagen de nuestros pueblos más allá de sus fronteras”, ha añadido el presidente.

San Esteban de Gormaz se prepara así para acoger, del 24 al 26 de octubre, una nueva edición del festival Aires de Dulzaina, que se consolida tras doce convocatorias como un referente de la música tradicional castellana.

Nacido con la vocación de mantener viva la dulzaina y su entorno cultural, el encuentro reunirá a músicos, grupos y aficionados de toda España en un ambiente que combina convivencia, patrimonio y alegría popular.

El lema de este año, “Sobremesa y canto compartido”, reivindica el espíritu local que rodea a la música tradicional, esos momentos en los que el folclore se entrelaza con la vida cotidiana.

El programa incluirá pasacalles, talleres didácticos, comidas populares y conciertos de grandes grupos como Mayalde o Los Cámbaros, además de actuaciones infantiles y exhibiciones de dulzaineros de distintas regiones. Como broche de oro, el sábado por la noche, a partir de las 23:30 horas, el grupo El Nido ofrecerá su concierto en la carpa municipal, una de las citas más esperadas y novedosas de esta edición, que promete llenar de energía y emoción el cierre del festival.

Asimismo, destaca la habilitación de una zona camper para los visitantes.

El festival vuelve a situar a San Esteban de Gormaz como epicentro del folclore castellano, recordando que la dulzaina no es solo un instrumento, sino una forma de entender la fiesta, la tradición y la identidad soriana.