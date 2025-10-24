CC.OO. valora positivamente acuerdo de ERTE en ZF de Ólvega

Viernes, 24 Octubre 2025 13:31

Comisiones Obreras de Soria ha valorado positivamente el acuerdo de ERTE en la fábrica de ZF en Ólvega, al garantizar el mantenimiento de empleo.

Ayer se alcanzó un preacuerdo sobre el ERTE que ha planteado el Grupo ZF que tiene su actividad en Ólvega.

El lunes 27 de octubre, la asamblea de trabajadores del Grupo ZF en Ólvega votará el preacuerdo alcanzado anoche sobre el ERTE planteado por la empresa.

El pre acuerdo contempla la reducción de la aplicación del ERTE del 14 de noviembre de 2025 al 31 de octubre del 2026, se complementan los días del ERTE al 85 por ciento hasta el 30 de abril y al 90 por ciento de complemento salarial a partir del 1 de mayo, se garantizan las pagas extras de este año y el 2026 complementadas al 100 po rciento y las vacaciones también al 100%, se protegen familias monoparentales, víctimas de violencia de género y jubilados parcial en activo excluidos del ERTE.

El último día del calendario de 2026 será día libre para toda la plantilla de todas las plantas.

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez, ha considerado hoy en un comunciado que como sindicato mayoritario de la comisión negociadora, este pre acuerdo es muy positivo, porque “permite mantener el empleo”.

Además, la negociación “nos llevó a que se mejoren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras durante el tiempo de afectación”.

La sindicalista ha advertido que “estaremos vigilando en el seguimiento del ERTE el cumplimiento del mismo”.

También ha confíado en que “la situación productiva del grupo mejore y evolucione” en el sector del automóvil.