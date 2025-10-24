Dumbo, el musical contra el acoso escolar, en Ágreda

Viernes, 24 Octubre 2025 07:36

El Centro Civil de Ágreda acogerá el próximo sábado 1 de noviembre, el premiado Musical Dumbo, un espectáculo contra el acoso escolar y bullying.

Los hermanos Carmona son los organizadores de este espectáculo, con el que colaboran la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Ágreda, AJA y AMPA.

El teatro y la música se convierten en la vía de educación contra el bullying y para la inclusión social.

Todo eso y más es Dumbo El Musical, un colorido espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes.

Es un espectáculo que protagonizado brillantemente por una joven con discapacidad, aborda de manera sutil, didáctica y entretenida para toda la familia, el grave tema del acoso escolar y bullying.

El msical ha recibido innumerables premios a nivel nacional, que ha roto barreras, por sumergirse en un tema tan preocupante y delicado como el de la discriminación al que es “diferente”.

Con voces en directo, y de la mano del afamado director Jesús Sanz Sebastián, Dumbo, aquel entrañable elefantito del que todos se reían, harán que los asistentes recapaciten de lo importante que es aceptar al diferente.

Un espectáculo original, divertido y único, para el disfrute de todos.

Venta de entradas: Carnicería Hnos Carmona y en: https://entradium.com/events/dumbo-el-musical-agreda