Medinaceli acoge Asamblea Regional Centro de Los Pueblos más Bonitos de España

Viernes, 17 Octubre 2025 17:31

El patrimonio histórico de Medinaceli será el escenario este domingo de la Asamblea Regional Centro de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, una cita que reunirá a representantes de municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Esta jornada tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los pueblos de la red, compartir experiencias y avanzar en nuevas estrategias de desarrollo turístico y cultural, con especial atención a la conservación del patrimonio y la promoción sostenible del medio rural.

Las asambleas regionales son también espacios de encuentro que favorecen la transmisión de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias entre territorios, contribuyendo a que la red siga creciendo de forma cohesionada y comprometida con la calidad y la autenticidad.

El acto contará con la participación del presidente nacional de la asociación, Francisco Mestre, así como de alcaldes y representantes de los municipios de la zona centro.

La Asamblea comenzará a las 12:30 horas en el Palacio Ducal de Medinaceli, en una jornada que incluirá actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento.

Con esta cita, la asociación reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico, la excelencia turística y la cooperación entre territorios, pilares que definen a Los Pueblos más Bonitos de España.