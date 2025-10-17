Viernes, 17 Octubre 2025
El Valle

El Valle

Tera acoge mercadillo de segunda mano y artesanía

Rebecca McShane organizará el 26 de octubre en el salón de Tera un mercadillo de segunda mano.



En este mercadillo, con el que colaboran la Asociación de Amigos de Tera y el Ayuntamiento de Almarza, expone cuatro personas: Pedro Pérez Parra, de Valdeavellano, Ana Martiricoren,  de Rebollar, Margaret, una californiana que vive en Tera y la propia Rebecca.

Es el primer intento en dar forma a este mercadillo, en la que los visitantes encontrarán cosas de segunda mano, con gran variedad de artículos, desde cuadros y libros hasta ropa y bisuteria, pasando por objetos de decoración

.
Además Rebecca impartirá un taller de arcilla de 12 a 13'00 horas para atraer más público.  

El taller es de plazas limitadas, y por un donativo de 3 euros por persona, todo incluido. 
 

Por cada compra ka irganización entregará un número y a las cuatro de lal tarde rifará un chorizo y un queso 

