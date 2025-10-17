Tera acoge mercadillo de segunda mano y artesanía

Viernes, 17 Octubre 2025 20:49

Rebecca McShane organizará el 26 de octubre en el salón de Tera un mercadillo de segunda mano.







En este mercadillo, con el que colaboran la Asociación de Amigos de Tera y el Ayuntamiento de Almarza, expone cuatro personas: Pedro Pérez Parra, de Valdeavellano, Ana Martiricoren, de Rebollar, Margaret, una californiana que vive en Tera y la propia Rebecca.

Es el primer intento en dar forma a este mercadillo, en la que los visitantes encontrarán cosas de segunda mano, con gran variedad de artículos, desde cuadros y libros hasta ropa y bisuteria, pasando por objetos de decoración

.

Además Rebecca impartirá un taller de arcilla de 12 a 13'00 horas para atraer más público.

El taller es de plazas limitadas, y por un donativo de 3 euros por persona, todo incluido.



Por cada compra ka irganización entregará un número y a las cuatro de lal tarde rifará un chorizo y un queso



